Финляндия выдала США гражданку России

Гражданка России Мира Тэрада, до 2017 года бывшая Оксаной Вовк, экстрадирована из Финляндии в США, где она обвиняется в распространении наркотиков и отмывании средств.

"Это правда. Ее экстрадировали 20 июня", - цитирует ТАСС слова представителя россиянки Яли Райта.

Тридцатилетнюю Тэраду власти Финляндии арестовали 15 декабря прошлого года в аэропорту города Вантаа. Она летела из Санкт-Петербурга в Испанию. Арест состоялся по запросу Интерпола, который инициировали власти США. Местный суд оставил ее под стражей и дважды отказывал выпустить под подписку о невыезде.

С 2013 по 2016 годы Тэрада проживала в США. Все обвинения в свой адрес она отрицает.