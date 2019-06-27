Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России. Они оценивались по трем показателям: качество образования, востребованность выпускников и так называемый "фактор Forbes" - элитность учебного заведения и доля предпринимателей в общем количестве выпускников.

В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, так как они не отчитываются перед Минобрнауки, мониторинга их деятельности нет.

Тройка лидеров выглядит так: "МИСиС", МГИМО, МФТИ. При этом у МГИМО - самый высокий балл по "фактору Forbes".

Четвертое место у "МИФИ", пятое - у МГУ имени М.В.Ломоносова. Лидер прошлого года - Российская экономическая школа - спустилась в этом году на 10-е место.