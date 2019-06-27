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27.06.2019 11:57
Рубрика: Общество

Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов

Текст: Мария Агранович
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России. Они оценивались по трем показателям: качество образования, востребованность выпускников и так называемый "фактор Forbes" - элитность учебного заведения и доля предпринимателей в общем количестве выпускников.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Восемь российских вузов попали в топ-100 нового предметного рейтинга

В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, так как они не отчитываются перед Минобрнауки, мониторинга их деятельности нет.

Тройка лидеров выглядит так: "МИСиС", МГИМО, МФТИ. При этом у МГИМО - самый высокий балл по "фактору Forbes".

Четвертое место у "МИФИ", пятое - у МГУ имени М.В.Ломоносова. Лидер прошлого года - Российская экономическая школа - спустилась в этом году на 10-е место.

Общество Образование Рейтинги Forbes
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