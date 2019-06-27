Бренд Honor запустил в России официальный интернет-магазин на домене honor.ru.

На сайте доступны все актуальные продукты бренда: смартфоны, умные гаджеты, ноутбуки и аксессуары. Кроме того, в магазине продается флагман компании Honor 20, оснащенный тройной камерой на 48 Мп и процессором Kirin 980 с двумя нейромодулями.

Сайт выдержан в фирменном стиле moving color, который ориентирован на молодежную аудиторию.

В честь запуска бренд запустил акцию - каждый вторник в течение всего июля покупателей будут ждать выгодные цены на ряд продуктов. На первой неделе всем зарегистрировавшимся на сайте достанется купон на скидку 1000 рублей. Кроме того, на популярные модели смартфонов будут действовать специальные цены.