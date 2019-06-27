Ильзат Ахметов: Игры со "Спартаком" - самые важные для ЦСКА

Один из лидеров московского ЦСКА, полузащитник сборной России Ильзат Ахметов в беседе с корреспондентом "РГ" поделился своим мнением о противостоянии со "Спартаком", а также отметил, что в грядущем сезоне "красно-синим" будет легче добиться успеха, чем в прошлом.

Какие задачи стоят перед ЦСКА в следующем сезоне?

Ильзат Ахметов: Думаю, в новом сезоне у нас больше шансов на успех, чем в предыдущем. Все-таки в том году мы только собрались, знакомились друг с другом. Но я бы не хотел говорить о конкретных задачах. Нужно просто выигрывать в каждом матче, а там смотреть, что получится.

Что для вас важнее - победить в турнире Кубок Париматч Премьер или как следует подготовиться к сезону?

Ильзат Ахметов: Конечно, важнее подготовиться к сезону, наиграть связи. Результат второстепенен. Понятно, футболистам всегда хочется побеждать, но мы под нагрузками. У нас своя работа, свои задачи.

В рамках турнира у вас будет дерби со "Спартаком". Матчи с "красно-белыми" стоят для ЦСКА особняком?

Ильзат Ахметов: Конечно. Я всего год в ЦСКА, но уже понял: игры со "Спартаком" являются самыми важными для нас. Они отличаются от других. По эмоциям, накалу. На "Спартак" у нас всегда особенная мотивация, больше желания победить.

Как вам Австрия? Тяжело тренироваться в такую жару?

Ильзат Ахметов: А кто говорил, что будет легко? Мы профессионалы и должны работать в любых условиях. Я вообще никогда не жалуюсь на условия. Мы выбрали футбол, потому что любим его. Это хобби, которое затем превращается в работу. И мы получаем за нее большие деньги. Если кому-то что-то не нравится, пожалуйста - можете уходить. Так что для меня без разницы: в снег мы играем или в жару. Надо выходить и выигрывать. Только так.

Полностью интервью с Ильзатом Ахметовым читайте в ближайшее время в "РГ".