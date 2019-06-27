Как радиотехник из Витебска собирается покорять российский рынок

У Сергея Семакова из Витебска напряженная логистика передвижений между Беларусью и Россией.

Этой весной мы познакомились с ним на XXVI Международном форуме ТИБО-2019 в Минске, где его стартап, логистический сервис, завоевал Гран-при конкурса инновационных проектов Belarus ICT StartUp Award. Затем Сергей отправился презентовать разработку на логистической выставке в Москве. А сегодня он уже думает о том, как заинтересовать своим проектом деловых людей на всем пространстве ЕАЭС. Так что застать его дома практически нереально.

Радиотехнику по образованию понадобилось всего два года, чтобы смелая идея превратилась в инновационный продукт, который уже можно выпускать на рынок. В итоге получилась платформа для перевозчиков грузов, владельцев и получателей, которая связывает воедино услуги перевозчика и страхования, отслеживает автомобили, поведение и режим труда и отдыха водителей. Проще говоря, автоматизирует и ускоряет все процессы, снижая до минимума человеческий фактор.

Сейчас над уже готовым работать на рынке продуктом трудится команда из четырех человек. А начиналось все два года назад, когда белорусско-российская транспортная компания искала способ, как минимизировать свои затраты, контролируя при этом водителей и перемещение грузов. Оказалось, что единого решения в логистике до сих пор нет. У Сергея к тому моменту был опыт создания социального проекта с технологиями. Разработка его команды позволяла установить контроль за пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями или больными детьми, когда нужна связь с таким человеком, но у того нет возможности поднимать трубку и отвечать на звонки. Опробовав на протяжении полутора лет схему бизнеса с человеческим лицом, Сергей рискнул решить и непростую логистическую задачку:

- Мы начали с самого простого. Задались целью построить маршрут для транспортной компании и отследить водителя, чтобы он двигался в четко обозначенное время. Чтобы не гнал и не отставал, а владелец груза знал, где и когда тот находится. Постепенно мы набирали форму, а с прошлой весны поставили задачу вступить в Парк высоких технологий. С сентября мы уже там под красивым номером 333. За это время наш стартап серьезно прибавил в развитии. Появились и новые московские партнеры, которые помогли нам внедрить в логистический сервис технологию блокчейн смарт-контракт. Это обеспечивает честность и прозрачность, когда просто невозможно не оплатить услуги, так как деньги по договору спишутся автоматически.

Самым важным Сергей считает внимание к водителю и не устает повторять: сонный за рулем страшнее пьяного

Своей фишкой автор стартапа считает внимание именно к водителю. Ведь обычно все думают, что контролируют режим труда и отдыха, но на самом деле речь идет лишь о контроле за "железом". А слабое звено при этом - водитель, который трудится на износ. Поэтому в разработку входит специальный смарт-браслет, который отслеживает сон управляющего автомобилем человека. Сергей повторяет: невыспавшийся за рулем страшнее пьяного. Весомый аргумент для работодателей - ущерб от такого водителя может быть колоссальный, при этом ни одна страховая компания не выплатит в таком случае деньги...

Стартап уже начал сотрудничать с российской логистической компанией, которая готова предоставить 200 автомобилей, чтобы разработчики сервиса начали его тестировать. У компании свой интерес - первыми апробировать новый продукт. А как только сервис заработает, уверен Сергей, начнут подтягиваться и другие инвесторы, ведь прежде чем вложить деньги, все стараются минимизировать риски и потрогать своими руками.

АРИФМЕТИКА ДЕЛА

- 50 000 долларов - сумма, которая понадобилась для создания работающего продукта;

- 300 000 долларов - минимальная потребность для работы проекта;

- 3-4 года - срок окупаемости логистического сервиса.