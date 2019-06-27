Лидеры России и США встретятся на G20

Новости

Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии 20:56
Путин поручил правительству утвердить стратегию развития электронной промышленности 20:40
МИД направил Международному трибуналу данные по ЧП в Керченском проливе 20:23
В Петербурге закрыли торговый центр в подвале 20:16
Россия уплатит взносы в ПАСЕ 19:55
В Подмосковье сокращается смертность от ДТП 19:38
Kia показала салон нового кроссовера Seltos 19:36
В Вене произошел взрыв в жилом доме 19:00
Курс грузинского лари упал второй день подряд 18:56
Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград 18:56
Путин обсудил на Совбезе саммит G20 в Осаке 18:53
Президент США недоволен оборонным союзом с Японией 18:50
На МКАД в час пик произошла массовая авария с автобусом 18:36
В Кремле подтвердили участие Путина в церемонии закрытия II Евроигр 18:33
Медицинские вертолеты будут 24 часа дежурить у детбольницы в Москве 18:22
В Совфеде ответили на слова Трампа о России - "потенциальном противнике" 18:11
В Анапе у пляжных фотографов изъяли африканского львенка 18:08
Грозная парочка: обновленные "Винторез" и "Вал" запустили в серию 18:08
Транспортно-десантный вертолет Ми-38Т покажут на "Армии-2019" 17:59
В Старорусской библиотеке появится "Увлекательная экология" 17:58
В тамбовской реке Цне массово умерла рыба 17:55
Каршеринг закроет аккаунты клиентов-лихачей 17:40
В Петербурге туристов начнут возить по каналам "электрокаракатицы" 17:30
Авдеева взяла "серебро" Евроигр в стрельбе из лука 17:29
В Мордовии осудили убийцу, хранившего тело жертвы в подвале 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 19:34
Рубрика: Власть

На встречу с Трампом

Лидеры России и США встретятся на G20
Текст: Александра Белуза
Российская газета - Федеральный выпуск № 138(7896)

Владимир Путин примет участие в саммите "большой двадцатки", который 28-29 июня пройдет в японской Осаке. Уже в четверг российский лидер встретится с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и другими своими коллегами. О программе Владимира Путина на G20 журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин на G20 расскажет о развитии цифровой экономики

В пятницу утром Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС. Это уже традиция - встреча лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР ежегодно проходит в преддверии G20. Сам саммит "большой двадцатки" начнется в полдень, на него приедут лидеры и члены правительств 19 стран-участниц и Евросоюза. На первом заседании, которое пройдет в формате рабочего завтрака, они обсудят вопросы глобальной экономики, торговли и инвестиций. Как рассказал Ушаков, президент России в своем выступлении "выскажет мнение о дисбалансах в международной финансовой системе, проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов, а также выскажет соображения об усилении роли ВТО".

Сразу после этого у Владимира Путина запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом. "Встреча с Трампом начнется ориентировочно в 2 часа дня", - сообщил Ушаков. По его словам, встреча пройдет в зоне переговоров для лидеров в одном из помещений, которое нашла американская сторона. Программой на общение лидеров предусмотрен один час. "Но как получится - трудно сказать", - ответил Ушаков на уточняющий вопрос. Журналисты также спросили, будет ли разговор Путина и Трампа проходить в формате один на один. Беседа пройдет "с участием команд", сказал Ушаков. Он уточнил, что с обеих сторон предполагается участие четырех-пяти представителей.

Путин и Трамп обсудят Сирию, Украину, Венесуэлу и другие вопросы

Повестка для встречи широкая. "Общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, многочисленные региональные конфликты. Тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла. Естественно, иранская проблема и так далее", - перечислил помощник президента РФ. Он дал понять, что повестка может быть скорректирована уже в процессе общения: "Много будет зависеть от лидеров, как они построят беседу".

МИД Японии опроверг информацию о визите президента Украины в Осаку

Кроме того, на полях саммита в Осаке Путин отдельно встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Журналисты поинтересовались, с чем связана встреча с уходящим британским премьером. "Встреча эта важна, поскольку мы последний раз встречались с премьер-министром Великобритании тоже на одном из саммитов "двадцатки", после этого контактов на высшем уровне не было", - заметил Ушаков. "Даже с этой точки зрения (встретиться) весьма важно. Просто если лидеры проговорят чувствительные вопросы. Как вы понимаете, их накопилось много в наших взаимоотношениях. Если будут найдены какие-то возможности для налаживания сотрудничества, мы будем только это приветствовать", - заявил помощник президента РФ.

Всего же у российского лидера намечено больше десятка двусторонних встреч с главами других государств. Путин пообщается с лидерами Китая, Индии, Франции, Германии, Турции, Республики Корея, Египта, с наследным принцем Саудовской Аравии. И, конечно, с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Российско-японские переговоры на высшем уровне пройдут 29 июня. "Предусматривается встреча в узком составе, не исключен контакт в формате тет-а-тет, обычно японский премьер об этом просит", - рассказал Ушаков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Президент Саммит G20 в Осаке
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия уплатит взносы в ПАСЕ
В Совфеде ответили на слова Трампа о России - "потенциальном противнике"
Проект нового регламента: автосалоны смогут ставить машины на учет
Путин поручил решить проблему кромешной темноты на дорогах
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси