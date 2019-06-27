Лидеры России и США встретятся на G20

Владимир Путин примет участие в саммите "большой двадцатки", который 28-29 июня пройдет в японской Осаке. Уже в четверг российский лидер встретится с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и другими своими коллегами. О программе Владимира Путина на G20 журналистам рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В пятницу утром Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС. Это уже традиция - встреча лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР ежегодно проходит в преддверии G20. Сам саммит "большой двадцатки" начнется в полдень, на него приедут лидеры и члены правительств 19 стран-участниц и Евросоюза. На первом заседании, которое пройдет в формате рабочего завтрака, они обсудят вопросы глобальной экономики, торговли и инвестиций. Как рассказал Ушаков, президент России в своем выступлении "выскажет мнение о дисбалансах в международной финансовой системе, проблемах, которые связаны с эскалацией торговых конфликтов, а также выскажет соображения об усилении роли ВТО".

Сразу после этого у Владимира Путина запланирована беседа с президентом США Дональдом Трампом. "Встреча с Трампом начнется ориентировочно в 2 часа дня", - сообщил Ушаков. По его словам, встреча пройдет в зоне переговоров для лидеров в одном из помещений, которое нашла американская сторона. Программой на общение лидеров предусмотрен один час. "Но как получится - трудно сказать", - ответил Ушаков на уточняющий вопрос. Журналисты также спросили, будет ли разговор Путина и Трампа проходить в формате один на один. Беседа пройдет "с участием команд", сказал Ушаков. Он уточнил, что с обеих сторон предполагается участие четырех-пяти представителей.

Путин и Трамп обсудят Сирию, Украину, Венесуэлу и другие вопросы

Повестка для встречи широкая. "Общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, многочисленные региональные конфликты. Тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла. Естественно, иранская проблема и так далее", - перечислил помощник президента РФ. Он дал понять, что повестка может быть скорректирована уже в процессе общения: "Много будет зависеть от лидеров, как они построят беседу".

Кроме того, на полях саммита в Осаке Путин отдельно встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Журналисты поинтересовались, с чем связана встреча с уходящим британским премьером. "Встреча эта важна, поскольку мы последний раз встречались с премьер-министром Великобритании тоже на одном из саммитов "двадцатки", после этого контактов на высшем уровне не было", - заметил Ушаков. "Даже с этой точки зрения (встретиться) весьма важно. Просто если лидеры проговорят чувствительные вопросы. Как вы понимаете, их накопилось много в наших взаимоотношениях. Если будут найдены какие-то возможности для налаживания сотрудничества, мы будем только это приветствовать", - заявил помощник президента РФ.

Всего же у российского лидера намечено больше десятка двусторонних встреч с главами других государств. Путин пообщается с лидерами Китая, Индии, Франции, Германии, Турции, Республики Корея, Египта, с наследным принцем Саудовской Аравии. И, конечно, с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Российско-японские переговоры на высшем уровне пройдут 29 июня. "Предусматривается встреча в узком составе, не исключен контакт в формате тет-а-тет, обычно японский премьер об этом просит", - рассказал Ушаков.