На базе самоходной пушки "Спрут" разработают новый плавающий танк

Новый легкий плавающий танк создадут на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1". Новая машина получит усиленную защиту.

Об этом ТАСС на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" рассказал главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения Сергей Абдулов. Он отметил, что это будет неавиадесантируемый, но плавающий танк. У машины появится и другая ходовая часть - торсионная подвеска от БМП-3 в отличие от гидропневматической - у "Спрута". Первая более надежна и менее прихотлива, считает главный конструктор.

О совершенствовании легкого танка "Спрут-СДМ1" писала и "РГ". Об этом говорили еще на форуме "Армия-2018". Именно там и стало известно, что боевая машина станет многовариантной? и потенциальные заказчики смогут выбрать для себя нужную модификацию. Легкий танк может развивать скорость по шоссе до 70 километров в час, а по грунтовой дороге - до 50. Водные преграды он преодолеет со скоростью 7 километров в час. Особенность этого легкого танка - способность двигаться назад со скоростью до 20 километров. А запаса топлива ему хватит на 500 километров.

Как добавил Сергей Абдулов, оружие на самоходной пушке "Спрут-СДМ1" останется прежним. Машина вооружена гладкоствольным орудием 2А75М калибра 125 миллиметров/