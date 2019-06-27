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27.06.2019 12:57
Рубрика: Экономика

Открыта регистрация на деловую программу Международного железнодорожного салона "PRO//Движение. Экспо"

С 28 по 31 августа 2019 года в Москве (город Щербинка) состоится Международный железнодорожный салон "PRO//Движение. Экспо".

Выставочная экспозиция самого масштабного на пространстве колеи 1520 салона разместится на территории Экспериментального железнодорожного кольца АО "ВНИИЖТ" и займет площадь 20 000 квадратных метров, на которой будет представлено более 100 натурных образцов техники.

Салон является уникальной международной коммуникационной площадкой для встречи представителей крупнейших компаний, экспертов и специалистов в области железнодорожного транспорта, а также демонстрации и продвижения современных технологий.

Деловая программа пройдет с 28 по 30 августа 2019 года и будет посвящена железнодорожной технике и технологиям, формирующим будущее. В крупнейшем отраслевом мероприятии примут участие лидеры ведущих российских и международных производителей подвижного состава и железнодорожной техники, признанные эксперты транспортной отрасли, представители МСЖД, ОСЖД, прочих международных железнодорожных ассоциаций, руководители профессиональных объединений, научно-исследовательских организаций. Среди спикеров деловой программы генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, заместитель генерального директора-главный инженер ОАО "РЖД" Сергей Кобзев, генеральный директор Европейской ассоциации железнодорожной промышленности (UNIFE) Филипп Ситроен, координатор консорциума The International Rail Quality Board Бернард Кауфманн, генеральный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж. В повестку деловой программы салона включены вопросы стратегического значения: цифровая трансформация железнодорожной отрасли, грузовые и пассажирские поезда нового поколения, маркетинг и сбыт подвижного состава, инновации и модернизация инфраструктуры, информатизация и кибербезопасность железнодорожного транспорта.

31 августа состоится День открытых дорог, в рамках которого запланировано шоу поездов. Гостей ждут мастер-классы, конкурсы, интерактивы, призы и подарки. Для всех желающих будут доступны лекции по истории развития отрасли, а в открытом кинотеатре покажут цикл популярных фильмов клуба любителей железных дорог. Вход на День открытых дорог бесплатный.

Организатором мероприятия выступает АО "Издательский дом "Гудок". Генеральный партнер мероприятия - ОАО "РЖД". Подробнее о программе можно узнать на сайте международного железнодорожного салона "PRO//Движение. Экспо".


Экономика Транспорт Железные дороги
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