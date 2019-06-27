Парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента

Парламент Киргизии большинством голосов лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. Бывшему главе республики готовятся предъявить обвинения в уголовных преступлениях.

За лишение Атамбаева статуса, который гарантировал ему иммунитет перед уголовным преследованием, а также гособеспечение, проголосовали 103 законодателя. Шесть высказались против.

Перед голосованием парламент заслушал главу Генпрокуратуры Откурбека Джамшитова. Последний сообщил, что Атамбаев подозревается по меньшей мере в пяти преступлениях коррупционного характера, включая незаконное освобождение вора в законе.

Тем временем, возле дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш близ Бишкека дежурят его сторонники - несколько сот человек. Они установили юрты и заявляют о готовности защищать бывшего президента.

Сам Алмазбек Атамбаев называет происходящее политическим преследованием.