Передовые технологии позволят каждой семье смонтировать дома энергоэффективный теплый пол

Алексей и Нелли купили в ипотеку двухкомнатную квартиру в готовой новостройке. Получилось дороже, чем на стадии котлована, но это был осознанный шаг: в семье подрастал двухлетний сын, и в студии, которую Алексею еще в студенческие годы купили родители, места как будто становилось меньше с каждым днем. Решили сэкономить на ремонте: просчитать затраты и кое-что сделать самостоятельно. Благо жилье продавалось с хорошей черновой отделкой.

Когда ипотека была оформлена, молодые родители приехали в квартиру сделать финальные замеры. И познакомились с соседями - тоже молодой парой, которая уже отпраздновала новоселье. Их квартира была уютной, но и у Алексея, и у Нелли, едва они разулись, на гладком ламинате сразу замерзли ноги. А потом гости почувствовали сквознячки, и одновременно запершило в горле: чтобы прогреть комнату, соседи включили масляный радиатор.

- Хорошо, что мы побывали в гостях у ребят раньше, чем начали ремонт, - рассказывает Алексей, - Иначе мы бы только после заезда поняли, что нужен теплый пол.

По словам Алексея, в гипермаркете Леруа Мерлен им предложили несколько решений на выбор, от капитальных до лаконичных. Например, водяной теплый пол: комнату обогревает горячая вода, бегущая по уложенным в бетонной стяжке трубам. Но от него решили отказаться сразу - в многоквартирном доме его монтаж нужно согласовывать как перепланировку.

Электрические теплые полы тоже вызвали вопросы. Во-первых, многие решения тоже требовали применения строительных смесей. Но бетонную стяжку в квартире Алексея и Нелли уже сделали строители - очень удачно и очень ровно. А потолки в новостройке были не настолько высокими, чтобы безболезненно для всего пространства квартиры снова поднять уровень пола.

Во-вторых, было непонятно, насколько опасно жить с электричеством под ногами.

- У нас маленький ребенок: как насчет постоянного электромагнитного излучения? - рассказывает о своих сомнениях Нелли. - Но консультанты объяснили, что уровень излучения у электрического теплого пола - всего 0,2 микротесла. Это ниже, чем у холодильника (0,3 микротесла), и в десять раз меньше, чем у стиральной машины. Нормативы ограничивают допустимый уровень электромагнитного излучения планкой в 10 микротесла. И влияние такого теплого пола сопоставимо с нулевым.

Алексей вспоминает, что консультант, уловив беспокойство клиентов, предложил им кабели от завода "ССТ", потому что их безопасность проверяют погружением в воду под напряжением 3 600 вольт. Но молодой семье требовалось менее хлопотное решение.

- Очень не хотелось покупать пленочный нагреватель: да, на него можно сразу класть напольное покрытие, но кабель надежнее, - рассказывает Нелли

Решение нашлось прямо в гипермаркете: ультратонкие полы "Теплолюкс Alumia" от того же завода "ССТ". Инженеры группы компаний "Специальные системы и технологии" разработали их таким образом, что при монтаже не нужно закреплять электрический кабель стяжкой пола. И не нужно ждать, когда она высохнет и появится возможность положить паркет, ламинат или линолеум.

- Когда нам показали этот пол, толщиной он оказался чуть больше пленки. А его надежность считается сопоставимой с надежностью профессионального электрокабеля, - рассказывает Алексей. - Прежде всего он предназначен для дополнительного обогрева: мы так и хотели, потому что радиаторы убирать не собирались. Под ламинат "Alumia" кладется не просто, а очень просто: подложка, сам теплый пол - и сверху сразу монтируется декоративное покрытие.

Также был приобретен терморегулятор с Wi-Fi управлением. Нелли и Алексей установили на смартфоны специальное приложение, чтобы с его помощью контролировать температурный режим квартиры откуда угодно - с работы, на прогулке или в любой точке мира. Управление "теплым полом" особенно полезно весной и осенью, когда центральное отопление еще не включили. Да и во время похолоданий летом управление "теплым полом" делает жизнь гораздо комфортнее.

- От кабеля бетонная стяжка нагревается и сразу начинает отдавать тепло, - рассказывает Алексей, - когда в помещении устанавливается нужная температура, "теплый пол" отключается. А когда бетон снова начнет остывать, датчик подаст сигнал, и температура начнет расти. У нас сейчас квартира прогревается как машина зимой. Мы создали режим, при котором "теплый пол" отключен, когда нас нет дома. Он включается за несколько минут до нашего прихода. Очень важно это будет, когда Нелли выйдет из декретного отпуска, а Илюша пойдет в детсад. Теплый пол и так потребляет немного электроэнергии, а в новом режиме мы вообще сэкономим больше чем две трети от затрат.

Еще одним доводом в пользу "Теплолюкс Alumia" было то, что он особенно подходит для детских комнат. У него сверхпрочная алюминолавсановая основа, фольга в составе которой равномерно распределяет тепло и экранирует электромагнитное излучение. Кабель внутри основы полностью защищен от влаги, не говоря о том, что мат заземлен и электрически безопасен. Гарантия на него составляет 25 лет.

- Установочный провод и нагревательный кабель соединяют надежные герметичные гильзы. Кабель очень прочный, фольга тоже защищает его от влажности и повреждений. Сам нагревательный кабель при монтаже слегка вдавливается в подложку и не увеличивает высоту пола, - рассказывает Алексей.

- У нас нет сквозняков, потому что нагретый воздух по законам физики легче холодного и поднимается вверх, не концентрируясь у радиатора. Воздушные потоки не чувствуются, и это очень комфортно. Ребенок может играть на полу без риска переохлаждения. Да и просто приятно ходить босиком, а зимой не бояться, что ступни обожжет холодом, когда ты вылезаешь из постели, - говорит Нелли.

Как вспоминает Алексей, ремонт сделали быстро. Но история с теплыми полами не закончилась. В загородном доме родителей Алексей заменил электрокотел на теплый пол с нагревательным кабелем: пожилым людям не стоит дышать радиаторной пылью и бороться со сквозняками. Отец Алексея сначала не хотел и слышать о замене. Но переменил мнение, узнав про пожизненную гарантию на маты и кабели марки "Теплолюкс Profi".

А соседей, визит к которым заставил Алексея и Нелли пересмотреть концепцию своего ремонта, и убеждать не пришлось. Молодые семьи начали ходить друг к другу в гости, и плюсы теплых полов стали очевидны всем. Алексей показал соседям сайт teploluxe.ru, и они заказали онлайн и систему отопления "Alumia", и ее монтаж. Ремонт тоже прошел быстро: разобрать и заново уложить ламинат над теплым полом уже никто не считает непосильной задачей.

Пленочный пол уступает в безопасности кабельному: его контакты (открытые клеммы, зажимающие медную токоподводящую пластину) защищены лишь тонкими битумными прокладками, и любое смещение при монтаже и эксплуатации может их оголить. Или ослабить, что может вызвать излишний нагрев контактов, поломки, короткое замыкание, поражение током или даже пожар. Поэтому пленку не кладут в ванных, да и мыть пол придется аккуратно. Греющий элемент плёнки - это углеродсодержащая полоска, подключенная к медным пластинам - токопроводящим шинам с обеих сторон. Контакт с медью со временем ослабевает, так что гарантия на такие решения меньше, чем на кабель. Уязвима и сама тонкая пленка; в местах нарушения ее целостности высок риск перегрева. Также в этих местах может вырасти уровень элетромагнитного излучения. В кабельных полах эту опасность снимает заземление, но в пленочных его нет. И если в помещении неправильно смонтирована электрика, это может вызвать поражения током.

КСТАТИ

В 2018 году теплые полы "Теплолюкс" Группы компаний "Специальные системы и технологии" были удостоены национальной премии и звания "Товар года - 2018". Церемония прошла в концертном зале "Известия Hall" в Москве. Это единственная марка теплых полов, которая когда-либо получала подобную награду. "Это знак доверия потребителей, которые выбирают теплые полы "Теплолюкс" для создания домашнего комфорта, - отметила руководитель направления "теплые полы" ГК "ССТ" Наталья Филимонова. - Для нас это очень почетно и в очередной раз доказывает, что наш бренд развивается и растет".