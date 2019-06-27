"Почта России" зафиксировала рост популярности курьерской доставки

Количество посылок, доставленных курьерской службой почты в столичном регионе России, в этом году увеличилось на 53 процента. Почтовое предприятие связывает это с улучшением сервиса доставки.

"Почта России" постоянно оптимизирует маршрутную сеть для сокращения сроков курьерской доставки. Сейчас из Москвы посылку можно отправить в 71 город в формате next day. Только в столичном регионе более 500 курьеров ежедневно осуществляют доставку в среднем почти 5 тысяч отправлений, говорится в сообщении "Почты России".

Особенно курьерская доставка популярна у молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет. "Многие переезжают учиться или работать в Москву и область из других регионов. И никто не хочет, чтобы родители, которым отправляются посылки чаще всего, тратили время и силы на поход в отделение, - отмечает руководитель филиала макрорегиона Москва Дмитрий Адушев. - Например, недавно в Люберцах клиент попросил отправить плазменный телевизор на Дальний Восток, который он приобрел для своей бабушки. Воспользовался курьерской доставкой. А иначе пожилой женщине пришлось бы самостоятельно нести такой большой подарок из почтового отделения".

В случае использования сервиса курьерской доставки клиент получает бесплатную упаковку для своего отправления, а также возможность отслеживать передвижение посылки через SMS-информирование.