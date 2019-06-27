Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще

При долевой системе строительства, напоминает "Российской газете" эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко, зачастую даже после получения ключей люди не могли зарегистрировать права на квартиру. "Происходило это из-за того, что необходимая для регистрации процедура кадастрового учета по той или иной причине затягивалась, а единственными лицами, заинтересованными в решении вопроса, оказывались сами собственники", - подчеркивает эксперт.

Ведь по действующим пока правилам застройщик не обязан участвовать в постановке объекта на кадастровый учет. Его зона ответственности перед жильцами заканчивается подписанием акта приема-передачи квартиры. "Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.

Таким образом теперь застройщик кровно заинтересован побыстрее провести кадастровый учет. Соответственно, и люди быстрее станут счастливыми новоселам.

Подать заявление и документы на регистрацию прав собственности можно в офисе МФЦ, на сайте Росреестра или портале госуслуг. Если все с документами нормально, то не позднее чем через семь рабочих дней заявитель станет полноправным владельцем недвижимости.

Сколько жилья строят в России

Как уточняют в Кадастровой палате, сегодня жилищное строительство ведется в 83 российских регионах. Строится 15,6 тысячи домов, в составе которых более 2,7 миллиона квартир, блоков, апартаментов, совокупной площадью 133,7 миллиона квадратных метров. Больше всего жилья строится в Москве (14,2% совокупной жилой площади), Московской области (11,8%), Санкт-Петербурге (11,4%), Краснодарском крае (6,8%).

По данным портала Единого реестра застройщиков, до конца нынешнего года планируется ввести в эксплуатацию или передать дольщикам по договорам долевого участия около 48,9 миллиона квадратных метров жилья. Из них 22% составляют объекты, сдача которых планировалась в 2018 году.

Где строители срывают сроки

Анализ Института развития строительной отрасли показывает, что сроки сдачи объектов больше всего затягиваются застройщиками в Тыве (в среднем на 49 месяцев), Курганской области (на 26,3), Еврейской автономной области (на 21), в Камчатском крае (также на 21), Омской области (на 20,4), Красноярском крае (на 17,4), Костромской области (на 17 месяцев).