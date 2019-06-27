Пранкер Владимир Кузнецов намерен участвовать в выборах в Мосгордуму

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) заявил о своем намерении принять участие в выборах в Мосгордуму. Его коллега Алексей Столяров (Лексус) рассказал РИА Новости :

- К нам много поступало обращений от людей, которые просили разобраться с их недобросовестными чиновниками, застройщиками, управляющими компаниями, которые портят жизнь. Некоторые проблемы с помощью пранка решали, и мы посчитали, что влиять на политику проще, находясь внутри системы. Поэтому один из нас в этой студии выдвигается в Мосгордуму - это Владимир.

Сам Кузнецов напомнил, что они подвергались критике за то, что звонят президентам Франции, Турции, Украины, а в "России тоже куча проблем", которые надо решать. Он согласен с этим и уже зарегистрировался в качестве кандидата в столичный парламент. Сейчас собирает подписи подписи в свою поддержку.

Напомним, Вован известен телефонными розыгрышами Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Виталия Кличко, Реджепа Тайипа Эрдогана и многих других. Три года подряд (с 2011 по 2014-ый) признавался профессиональным сообществом лучшим пранкером России.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования в России 8 сентября.