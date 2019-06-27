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27.06.2019 13:15
Рубрика: Власть

Принят закон о борьбе с "билетной мафией"

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, нацеленный на борьбу со спекулянтами - "билетной мафией".
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года. Этого ждут и зрители, и театральное сообщество, сказал журналистам, комментируя документ, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Существует проблема, когда перекупщики приобретают билеты на спектакли, затем перепродают их по цене в разы дороже, обирая наших граждан, а не сумев их продать, возвращают театру, при этом получая полную стоимость, - отметил он. - От действий билетной мафии страдают и зрители, и театры.

Так, сумма возврата билетов недобросовестными покупателями в Театре Наций за театральный сезон составляет, в среднем, более 3 млн рублей, привел пример глава нижней палаты.

Благодаря совместной работе с профессиональным сообществом, депутаты серьезно переписали документ по сравнению с первоначальной версией. В новой редакции защищены права обладателей "лишних билетов", которые хотят перепродать их по номиналу. Учтены и интересы театров, страдающих от спекулянтов.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Итак, с 1 сентября запрещается реализация билетов по цене выше указанной на них стоимости. Распространять их смогут только организации культуры или уполномоченные ими лица на основании договора. При этом комиссия посредника не должна превышать 10 процентов.

Ко второму чтению было введено понятие невозвратных билетов на культурные мероприятия. Это коснется тех билетов, абонементов или экскурсионных путевок, которые продаются по акциям. Что касается не "акционных" билетов, то вернуть деньги за них можно будет по схеме, действующей на железнодорожном транспорте. Размер компенсации будет зависеть от времени, оставшегося до спектакля или концерта. Если билет будет возвращен не позднее чем за 10 дней до мероприятия, покупатель получит его полную стоимость. От 5 до 10 дней - не менее половины суммы. И не менее 30% стоимости - если осталось от 3 до 5 дней.

Глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе рассмотрения документа пояснила, что театр будет сам решать, нужно ли возвращать деньги за билет, если до мероприятия осталось менее трех дней. Она считает, что большинство театров все же согласятся на возврат, а нормой воспользуются только наиболее страдающие от спекулянтов культурные организации.

При этом полная стоимость билета будет обязательно возмещена в случае отмены, замены или переноса мероприятия самим учреждением культуры.

Кроме того, документ теперь решает вопрос "лишнего билета". В исходной редакции любая перепродажа грозила штрафом до 300 тыс. рублей. Обновленная версия допускает однократную продажу купленного для себя билета по цене, не превышающей указанный номинал.

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