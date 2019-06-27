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27.06.2019 11:59
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

7 июля вход для семей в Музей Победы будет бесплатным

Текст: Ирина Огилько
В музей на Поклонной горе в первое воскресенье июля можно попасть бесплатно. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Музея Победы.

По данным пресс-службы, во все рабочие дни музея вход бесплатный для детей в возрасте до 16 лет, и в честь Дня семьи решено сделать подарок семьям, и для них будет в этот день вход бесплатный, правда при этом необходимо будет предъявить паспорт со штампом о регистрации брака. Помимо осмотра экспозиции для гостей музея подготовлена большая программа в рамках акции "Ромашка Победы. Семейная история войны".

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Начнется программа в 14:00 с мастер-класса по рисованию Ромашек в зале Полководцев. А в 15:00 покажут необычное театрализованное представление в помещениях диорамного комплекса, где популярные актеры театра и кино Авангард Леонтьев и Дмитрий Савкин прочтут фронтовые письма своих близких. По замыслу организаторов, подобные литературно-музыкальные постановки в помогут проникнуться духом времени, понять, как семья и любовь делали людей сильнее в грозные годы войны.

С 16:00 для гостей музея будет доступен "Свободный микрофон", и все желающие смогут поделиться своими рассказами о воевавших родственниках.

В 17:00 народный молодежный театр "Крылья" под руководством Ольги Кобецкой представит спектакль "С любимыми не расставайтесь" по пьесе драматурга Ники Квижинадзе "Ромашка и Ландыш".

Завершится праздник показом фильма "Выше неба".

Кстати

Акция "Ромашка Победы. Семейная история войны" стартовала в Музее Победы на Поклонной горе 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности, и рассчитана на 1000 дней - до 75-летия Победы в мае 2020 года. Каждый месяц в музее проходит марафон чтения фронтовых писем и отрывков из литературных произведений. Участниками акции в разное время становились школьники, ветераны, актеры театра и кино, детские и взрослые творческие коллективы, общественные деятели.

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