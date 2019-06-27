Колокольню церкви Вознесения в Брюсовом переулке отреставрируют

В Брюсовом переулке, 15 скоро начнется реставрация колокольни, а затем приступят к реставрационным работам в трапезной и на фасаде Церкви Воскресения на Успенском Вражке, являющимся объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщает департамент культурного наследия столицы.

По данным департамента, ранее за счет бюджета города в порядок была приведена живопись храма. Художники-реставраторы вернули исторический облик настенным росписям храма - в частности, композиции "Новозаветная Троица с ангелами" и "Снятие с Креста" (аналогичная работа хранится в ГМИИ имени А.С. Пушкина).

В ближайшее время начнутся работы по реставрации колокольни. Также специалистам предстоит изучить состояние остальных элементов интерьеров церкви, ее фасадов и трапезной. После того, как работа будет проведена, составят проект реставрации самого здания церкви. На это может уйти до двух лет.

- Старинные храмы, а этот храм построен в 1629 году, являются одной из визитных карточек столицы, - рассказывает глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. - Возвращение им исторического облика - непростая и ответственная задача. Отдельное внимание будет уделено реставрации архитектурно-лепного декора, элементам из белого камня, золочению крестов.