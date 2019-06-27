МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение

Главное управление МЧС по Москве утром 27 июня выпустило экстренное предупреждение - в течение всего дня в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, град и усиление ветра, его порывы могут достигать 15-20 м/с.

В ведомстве рекомендовали горожанами быть внимательными, во время дождя и грозы водителям нужно снижать скорость и увеличивать дистанцию, а всем без исключения нельзя при грозе находиться вблизи водоемов, купаться и рыбачить.

При усилении ветра рекомендуется парковаться вдали от деревьев и шатких конструкций, а пешеходам нужно обходить рекламные щиты и не прятаться под деревьями.

В Гидрометцентре 27 июня также прогнозируют дождь и грозу, будет облачно, а температура воздуха составит от 19 до 21 градуса тепла.