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27.06.2019 08:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Московская Велоночь" состоится в субботу даже при плохой погоде

Текст: Ирина Огилько
Несмотря на холодную и дождливую погоду, которую обещают в столице синоптики, а воздух остынет до +12...+15 градусов, в городе пройдет традиционный велосипедный ночной фестиваль. Впервые к велосипедистам смогут присоединиться желающие на скейтах, роликах и самокатах. Об этом рассказали организаторы "Московской Велоночи".
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По словам автора проекта Сергея Никитина, "Велоночь" это одновременно и прогулка, и экскурсия, объединяющая совершенно разных и по возрасту, и по интересам людей.

Фото: Виктор Бобырь
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- Первая "Велоночь" в Москве прошла в 2007 году, с тех пор, каждый год мы показываем город с новой стороны, представляя разные тематические маршруты, - рассказывает Никитин. - Тема 12 Московской Международной "Велоночи" - "Все призраки Москвы". Это будет прогулка по тому городу, который мы не замечаем, - фактурному и таинственному.

По словам Никитина, здесь легко можно встретить призраков времен татаро-монгольского ига, например во дворниках музея Востока, призрак Ивана Грозного неподалеку от Кремля, призрак Дворца Советов и призрак бывшего Бассейна "Москва" с которым даже можно будет сфотографироваться, призрак Сухаревой башни, персонажей Булгакова и Владимира Орлова. Впрочем, далеко от центра города участники путешествия отклонятся не будут, весь маршрут запланирован внутри Садового кольца. Начнется поездка с 20.00 из Александровского сада, пройдет по восьми дворам, бульварам и нескольким достопримечательным местам и продолжится до 23.00.

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К слову, с десяти часов вечера для тех, кто устал или замерз, начнется большой велопикник во дворе Музея Москвы.

Главное условие участия - нужно зарегистрироваться, тогда на почту придет письмо с подробностями поездки. Зарегистрироваться можно на сайте.

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