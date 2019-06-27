"Московская Велоночь" состоится в субботу даже при плохой погоде

Несмотря на холодную и дождливую погоду, которую обещают в столице синоптики, а воздух остынет до +12...+15 градусов, в городе пройдет традиционный велосипедный ночной фестиваль. Впервые к велосипедистам смогут присоединиться желающие на скейтах, роликах и самокатах. Об этом рассказали организаторы "Московской Велоночи".

По словам автора проекта Сергея Никитина, "Велоночь" это одновременно и прогулка, и экскурсия, объединяющая совершенно разных и по возрасту, и по интересам людей.

- Первая "Велоночь" в Москве прошла в 2007 году, с тех пор, каждый год мы показываем город с новой стороны, представляя разные тематические маршруты, - рассказывает Никитин. - Тема 12 Московской Международной "Велоночи" - "Все призраки Москвы". Это будет прогулка по тому городу, который мы не замечаем, - фактурному и таинственному.

По словам Никитина, здесь легко можно встретить призраков времен татаро-монгольского ига, например во дворниках музея Востока, призрак Ивана Грозного неподалеку от Кремля, призрак Дворца Советов и призрак бывшего Бассейна "Москва" с которым даже можно будет сфотографироваться, призрак Сухаревой башни, персонажей Булгакова и Владимира Орлова. Впрочем, далеко от центра города участники путешествия отклонятся не будут, весь маршрут запланирован внутри Садового кольца. Начнется поездка с 20.00 из Александровского сада, пройдет по восьми дворам, бульварам и нескольким достопримечательным местам и продолжится до 23.00.

К слову, с десяти часов вечера для тех, кто устал или замерз, начнется большой велопикник во дворе Музея Москвы.

Главное условие участия - нужно зарегистрироваться, тогда на почту придет письмо с подробностями поездки. Зарегистрироваться можно на сайте.