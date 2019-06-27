Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре

До +19 градусов прогреется 27 июня воздух в Москве, временами будут идти дожди, сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в середине дня ожидается понижение атмосферного давления ниже нормы - до 738 мм рт. ст. К слову, сейчас атмосферное давление сохраняется на уровне 755 мм рт. ст.

Если в дневные часы воздух прогреется до +19, то в ночные опустится почти до +13. Ветер в порывах сможет достичь скорости 15 м/с.

Как пояснили "РГ" специалисты, такую погоду принес в регион высотный циклон. Ожидается, что ослабевать его влияние будет в начале следующей недели.

Кстати



В 2013 году 27 июня на термометрах было +32 градуса, а в этот же день календаря в 1881 году воздух остыл до +4,1.