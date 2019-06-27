На двух зебрах в Москве появились "говорящие" фигуры

Для привлечения внимания граждан вблизи пока двух пешеходных переходов установили метровые "обманки". Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЦОДД, это пилотный проект, причем фигуры, изображенные на "обманках", это мультипликационные персонажи с телефонами, придуманные организаторами акции. На каждой фигуре размещена предупреждающая надпись: "Не спеши. Посмотри по сторонам".

- Наша работа связана с безопасностью на дорогах, поэтому решили нетривиально попробовать привлечь внимание горожан к поведению на дорогах, и разместили около пешеходного перехода говорящих "коллег"", - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.

Чтобы макеты не упали, их надежно прикрепили к стойкам дорожных знаков, причем так, чтобы ни проходу, ни проезду они не мешали. Фигуры сделаны из прочного материала со светоотражающими элементами, чтобы их было видно в ночное время суток.

Места установки таких фигур выбраны неслучайно, это одни из сложных переходов, где порой случаются аварийные ситуации. Так, одну фигуру установили в центре города на ул. Плющиха, 39, вторая стоит на севере - ул. Красноармейская, 5.