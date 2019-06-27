Против напавшего на инспектора МАДИ таксиста возбуждено уголовное дело

В Москве против водителя такси возбудили уголовное дело за нападение на инспектора дорожной службы. Ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Напомним, инцидент произошел 15 июня около метро "Теплый стан". Этот район находится на особом контроле у инспекторов из-за многочисленных жалоб жителей на нелегальных таксистов, не соблюдающих правила дорожного движения.

Согласно хронике происшествия, инспектор МАДИ подошел к водителю, чей автомобиль стоял под знаком, запрещающим парковку, и попросил переместить транспортное средство, на что получил грубый отказ. А когда инспектор начал фиксировать правонарушение, водитель такси напал на него с ножом. Несмотря на внезапность нападения, сотрудник дорожной инспекции успел увернуться и не пострадал. На место инцидента он вызвал сотрудников правоохранительных органов. Уже при задержании водителя выяснилось, что он незаконно занимался подвозом пассажиров - разрешение на данный вид деятельности у него отсутствовало.

За правонарушение агрессивному таксисту выписали штраф по статье "осуществление предпринимательской деятельности без лицензии" в размере 2,5 тысяч рублей. Кроме того, против водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти". Теперь ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет, либо штраф в размере до 200 тысяч рублей.