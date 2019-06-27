В медиацентре "Российской газеты" состоялось заседание совета экспертов в рамках международного конгресса "Молодежь и технологический прорыв России: наука, бизнес, образование".

Технологический прорыв в пищевой промышленности - необходимое условие импортозамещения и конкурентоспособности России. Большую роль в этом процессе играет молодежь. Поэтому в "Российскую газету" пришли студенты МГУТУ им. К.Г. Разумовского. В этом университете на протяжении последних четырех лет внедряется проектное обучение. По заказу профильных работодателей разрабатываются комплексные проекты. Над каждым проектом работает команда студентов разных направлений подготовки: технологи, экономисты, маркетологи, дизайнеры и другие. На выходе - готовый к внедрению стартап.

Что характерно для проектов? Смелость технологических решений, неординарность рекламного сопровождения, четкая опора на достижения современной научной мысли. В развернувшихся дискуссиях авторы проектов аргументированно отстаивали свои ноу-хау.

Ректор МГУТУ Валентина Иванова подчеркнула научную проработку проектов. "Университет на протяжении десяти лет успешно взаимодействует с научно-исследовательскими институтами РАН и с крупными бизнес-партнерами, где созданы базовые кафедры. Как правило, на этих предприятиях наши выпускники начинают свой трудовой путь", - заявила Иванова.

В проектной деятельности участвуют все выпускники дневного отделения университета. В этом году более 700 человек участвовали в разработке 152 проектов.

К обсуждению на совете экспертов были предложены лишь некоторые стартапы - например, связанные с увеличением экспорта продукции агропромышленного комплекса: инновационные технологии хранения и глубокая переработка зерна. Представлялись работы по улучшению технических показателей производственных мясоперерабатывающих цехов группы "Черкизово". Как отметила руководитель центра студенческих программ и молодежных проектов компании Людмила Хуторецкая, в результате совместной с университетом работы за два года реализовано 11 проектов, которые внедрены на предприятиях группы "Черкизово". Университет и компания сформировали кластер непрерывного технологического образования. Этот проект признан лучшим социальным проектом российского бизнеса за 2019 год в номинации "Наука и образование".

Широкую дискуссию вызвала тема конструирования персонализированных пищевых рационов на основе генетического паспорта человека. Это межуниверситетский проект. В его подготовке принимали участие студенты МГУТУ им. К.Г. Разумовского и Первого медицинского университета им. И.М. Сеченова. Именно интеграция усилий медицины и питания человека дает возможность обеспечить прорыв к активному долголетию. Это фактически новая философия человеческой жизни.

Перспективность проекта обусловлена реализацией Нацпроекта "Здоровье". "Это то будущее, в котором нам всем предстоит жить, - заявила проректор ПМГМУ им. Сеченова Марина Секачева. - Принципы питания будущего будут строиться на основе ДНК человека".

С ней был солидарен академик РАН Андрей Лисицын. "Роль питания в сохранении здоровья и долголетия невозможно переоценить, потому что по разным данным до 80% неинфекционных заболеваний связаны с неправильным питанием", - подчеркнул Лисицын.

Рассматривались также стартапы, в которых представлены новые технологии функциональных продуктов питания: безалкогольный напиток с семенами чиа, творожные изделия для детского питания. Результаты этих проектов можно было продегустировать - выпускники с гордостью предлагали свой продукт экспертам. "Мы видим, что эти проекты завершены, как говорится, "под ключ". Представлены серьезные выкладки экономического плана", - обобщил академик РАН Лев Оганесянц.

В завершении заседания экспертам был представлен учебник под редакцией Андрея Лисицына и Валентины Ивановой "Современные технологии функциональных пищевых продуктов". Это работа ученых ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН и МГУТУ им. Разумовского. "Здесь собраны все последние инновационные разработки, - пояснил академик Лисицын. - В настоящее время у нас нет ни одного учебника по технологиям функциональных пищевых продуктов. Это первый".

Выступления студентов прокомментировала депутат Госдумы Светлана Максимова. "Ваши современные, креативные проекты, демонстрируют осознанное и ответственное отношение к выбранной профессии! Стране нужны молодые, думающие специалисты, способные внедрять ценные результаты проектной образовательной технологии!" - отметила она.

Научные итоги конгресса "Молодежь и технологический прорыв России" обсуждались уже на пленарном заседании в Российской академии наук.

Комментарии

Сергей Данкверт, руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, о проектной работе студентов МГУТУ:

"После защиты проекта по технологии организации отечественного производства модифицированных крахмалов я счел целесообразным поручить подразделениям нашей службы осуществить проверку импортных поставок крахмала на наличие генно-модифицированных компонентов, которые запрещены российским законодательством".

Ольга Чернышева, директор департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования министерства науки и высшего образования РФ, об изменениях в законодательстве:

"На рассмотрение в Госдуму внесены изменения в законопроект об образовании, которые предусматривают создание базовых кафедр на предприятиях и целевое обучение по их заказам. Проектное обучение как раз и является серьезным шагом для минимизации тех барьеров между промышленностью и образовательными организациями, которые имеются сегодня. Опыт решения этой проблемы наглядно представил университет имени К.Г. Разумовского".

Справка "РГ"

В работе заседания совета экспертов в рамках международного конгресса "Молодежь и технологический прорыв России: наука, бизнес, образование" приняли участие депутат Госдумы Светлана Максимова, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, директор департамента Министерства науки и высшего образования Ольга Чернышева, академики РАН Андрей Лисицын, Лев Оганесянц, Анатолий Косован, директор ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Оксана Кузнецова, члены-корреспонденты РАН Ирина Чернуха, Георгий Белозёров, проректор по научно-исследовательской работе Первого медицинского университета им. И.М. Сеченова Марина Секачева и директор института персонализированной медицины вуза Филипп Копылов, руководители предприятий.