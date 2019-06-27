В ходе СЭФ российский бизнес пригласили помочь с цифровизацией Сирии

Внедрить передовые решения для "цифрового города" на территории Сирийской арабской республики предложили участникам Среднерусского экономического форума в Курске. Детали сотрудничества с бизнесом Сирии обсудят в ноябре.

Озвучить это приглашение было поручено одному из экспертов СЭФ-2019 - генеральному директору московского ООО "СПАРК" Виталию Козлову. Он выступил на сессии по проблемам цифровизации городского хозяйства.

"СПАРК" успешно работает в сфере оптимизации производства и потребления энергоресурсов: проводит энергоаудит предприятий и организаций (от компаний-гигантов до небольших муниципальных учреждений), техническую и финансовую экспертизу их инвестиционных энергопроектов. В том числе - за рубежом.

По словам Козлова, высокопрофессиональная подготовка базы данных для выработки и принятия решений гарантирует партнерам существенное снижение энергозатрат. За семь лет присутствия на рынке объем средств, сэкономленных клиентами благодаря разработкам "СПАРКа", превысил 400 миллионов рублей.

В последнее время очень большой интерес к работе с российскими компаниями проявляют коллеги из Сирийской арабской республики, отметил Виталий Козлов:

- Представители бизнес-сообщества этой страны обращаются ко всем участникам Среднерусского форума с приветственной речью и приглашают компании из РФ принять участие в сирийско-белорусско-российском экономическом форуме, который запланирован на ноябрь 2019 года. Форум пройдет при поддержке правительства САР. Там будут представлены все ключевые министерства Сирии и, соответственно, сирийские предприниматели.

Одним из важных направлений сотрудничества может стать реализация программ "цифрового города" и "цифрового региона".

- Наши сирийские партнеры, - пояснил Виталий Козлов, - прекрасно понимают, что в городах, разрушенных войной, можно будет реализовывать передовые идеи и технологии не только в ходе модернизации и реконструкции, а зачастую практически с нуля.