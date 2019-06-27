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27.06.2019 12:31
Проект: В регионах

В Курске назвали главные признаки транспорта в "умном" городе

Текст: Виктор Чемодуров (Курск)
Какие требования к работе общественного транспорта предъявляют жители Центральной России, рассказали на Среднерусском экономическом форуме в Курске.
Фото: Виктор Чемодуров / РГ Фото: Виктор Чемодуров / РГ
Фото: Виктор Чемодуров / РГ

Участникам тематической экспертной сессии представили результаты открытого электронного голосования граждан, проведенного накануне. По данным опроса можно понять, какие первоочередные "цифровые задачи" стоят перед транспортным комплексом городов Центральной России.

Как оказалось, больше всего людей волнует необходимость оптимизации маршрутов. На эту проблему указало 24 процента респондентов. В выступлениях экспертов данный аспект транспортного обслуживания также был отмечен как очень актуальный и перспективный с точки зрения достижения практических результатов.

Например, директор по развитию бизнеса АО "Софтлайн Трейд" Александр Садыков сказал, что в городе-миллионнике Воронеже во многом благодаря оптимизации маршрутов (конечно, вкупе с отработкой других взаимосвязанных направлений) удалось ощутимо сократить максимальное время, которое горожанин затрачивает на дорогу к месту работы. По его утверждению, сейчас это 35-40 минут, а еще недавно было гораздо больше.

Фото: Администрация Курской области
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На второе место по значимости участники опроса поставили необходимость упорядочения городских парковок (18 процентов голосов). За более удобную систему оплаты пользования общественным транспортом и за создание грамотной и внятной системы информирования пассажиров высказалось по 15 процентов участников, за улучшение организации работы светофоров - 14. А, например, за усиление системы безопасности, видеофиксации нарушений - всего лишь восемь процентов (может быть, потому, что видеофиксация касалась или может коснуться самих участников голосования).

Поскольку аспектов у данной проблематики много, самым верным будет плотно заняться комплексным моделированием работы городского транспорта, подчеркнули участники обсуждения.

Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Среднерусский экономический форум
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