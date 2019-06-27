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27.06.2019 12:41
Проект: В регионах

В Курской области создают экологический паспорт

Текст: Виктор Чемодуров (Курск)
Интерактивную карту региона с оперативной информацией об опасных объектах разместят в интернете.
Фото: Администрация Курской области Фото: Администрация Курской области
Фото: Администрация Курской области

Об этом рассказал участникам СЭФ-2019, продолжающего работу в Курске, директор областного департамента экологической безопасности и природопользования Константин Поляков:

- Мы изучили лучшие российские практики. По аналогии с экологическим паспортом Московской области решили разработать в текущем году свой, курский.

Цель проекта – сделать более доступными для населения данные о состоянии и охране окружающей среды Курской области, которая, в силу особенностей промышленного и аграрного производства, испытывает большую экологическую нагрузку.

Экологический паспорт, по словам Константина Полякова, будет представлять собой интерактивную карту Курской области. Разместить его планируется на платформе системы комплексного использования спутниковых навигационных технологий на сайте geoportal.rkursk.ru.

Фото: Виктор Чемодуров / РГ
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Особое внимание уделят объектам, которые относятся к первому классу опасности. Они будут оснащены датчиками онлайн-мониторинга, затем их показания будут интегрироваться в экологический паспорт.

- Любой желающий сможет увидеть полную экологическую картину в регионе, - подчеркнул чиновник.

Участники круглого стола на СЭФ высказали свои соображения и предложения по этому вопросу. В частности, организатор проекта «Чистые игры – Курск» Екатерина Комарова заметила:

- Экологический паспорт – это хорошо. Но мало отражать в нем текущую обстановку. В паспорте должны быть указаны и сам факт, и причины его возникновения, и меры, которые принимаются или которые необходимо принять. В таком случае мы получим работающий документ.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Среднерусский экономический форум
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