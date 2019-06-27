В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы

Следователи задержали мужчину, который может быть причастен к серии преступлений в электропоездах в Подмосковье. По версии правоохранителей, житель Твери угощал пассажиров алкоголем с нейролептиками, чтобы забрать их вещи.

Причастность задержанного к одному из таких эпизодов уже установлена, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы. Человек лежал в тамбуре электрички "Подсолнечная-Москва" в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его экстренно доставили в реанимацию, но спасти не смогли.

- Причиной смерти явилось отравление клозапином (лепонексом), осложнившееся отеком головного мозга. При этом обнаруженная в крови концентрация клозапина относится к критической, при которой риск наступления смерти от острого отравления в сочетании с алкоголем весьма вероятен. В ходе осмотра личных вещей потерпевшего установлен факт отсутствия ценностей и денежных средств, - отметили в ММСУ на транспорте.

Было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Судебные экспертизы помогли установить, что к совершению данных преступлений был причастен житель Твери, ранее судимый за убийства и разбои. В ходе допросов свидетелей и обысков оперативники нашли вещи и документы предполагаемых жертв. Обвиняемого заключили под стражу.

Следствие полагает, что он мог совершить аналогичные преступления на территории Москвы, Подмосковья и Тверской области. Всех, кто располагает какой-либо информацией о преступной деятельности подозреваемого, просят сообщить об этом в Московское межрегиональное следственное управление по телефонам 8-964-788-30-05 (дежурный по управлению) или 8-964-164-55-54 (следователь по особо важным делам Артем Валерьевич Митин). Можно обратиться в интернет-приемную либо направить заявление по адресу: 105066, Москва, ул. Новорязанская, д. 17.