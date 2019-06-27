Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.
- 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы, - сообщили ТАСС в медслужбах республики
Напомним, сегодня в 10:30 по местному времени воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Ангара", при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось.
Погибли два пилота. Самолет следовал по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск - Иркутск.
По факту ЧП в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Обстоятельства инцидента выясняются.
Версии произошедшего СК не озвучивает.
Справка "РГ"
Ан-24 - турбовинтовой пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности. Вмещает 48-52 человек, способен нести 6500 килограммов. С начала 1960-х годов и вплоть до настоящего времени остается основным самолетом, летающим на местных авиалиниях России и стран СНГ.