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27.06.2019 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Текст: Юлия Гарднер

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии увеличилось до 22 человек.

- 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы, - сообщили ТАСС в медслужбах республики

Напомним, сегодня в 10:30 по местному времени воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Ангара", при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось.

Пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии доставили в больницу

Погибли два пилота. Самолет следовал по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск - Иркутск.

По факту ЧП в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Обстоятельства инцидента выясняются.

Версии произошедшего СК не озвучивает.

Справка "РГ"

Ан-24 - турбовинтовой пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности. Вмещает 48-52 человек, способен нести 6500 килограммов. С начала 1960-х годов и вплоть до настоящего времени остается основным самолетом, летающим на местных авиалиниях России и стран СНГ.

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