Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии

В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений. После этого борт загорелся.

Как сообщила пресс-служба МВД России по Республике Бурятия, инцидент унес жизни двух пилотов.

Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс "Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск". На его борту находились 47 человек. Семь из них получили ранения.

На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Причина трагедии выясняется.