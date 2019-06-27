Новости

В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной 12:10
Создатель "Чернобыля" объяснил критику в адрес сериала успехом 12:07
Флаг, ружье и Библия за покупку авто: Ford не оценил креатив дилера 12:07
Названы самые популярные регионы для любительской рыбалки 12:02
Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов 11:57
После катастрофы Ан-24 в Бурятии медпомощь понадобилась 33 людям 11:56
Скандинавский циклон принесет в Крым ливни и шквал 11:55
Лукашенко вручил госнаграды накануне Дня независимости 11:50
В московском ТЦ найден труп младенца 11:49
Умерла французская актриса русского происхождения Эдит Скоб 11:39
Денис Мантуров встретился с главой МИД ОАЭ 11:35
В ЮВО показали с воздуха генеральную тренировку "танкового вальса" 11:33
На Ямале задержали контрабандистов с оружием из Украины и Литвы 11:32
В "Ангаре" прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии 11:27
Брайан Крэнстон и Аарон Пол заинтриговали фанатов "Во все тяжкие" 11:27
Против напавшего на инспектора МАДИ таксиста возбуждено уголовное дело 11:22
Затравленный на Украине арбитр из Крыма стал судьей чемпионата РФПЛ 11:17
В Ростовской области автомобиль наехал на мужчину с ребенком 11:15
Большая часть бюджета II Евроигр направлена на развитие инфраструктуры Беларуси 11:10
В Тюмени разработали приложение для проверки состава косметики 11:07
Умер актер Билли Драго 11:05
Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров 11:05
БМП-3 с новым боевым модулем проходит испытания на полигонах Минобороны 11:04
Власти призвали закрыть летние веранды из-за сильного ветра в Москве 11:00
В пещере под трассой "Таврида" нашли окаменелости гигантской птицы 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
27.06.2019 11:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бумажная работа

Как сахалинцы делают бизнес на отходах
Текст: Евгения Шерешевская
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 138(7896)
Пока власти ищут подходы к решению проблем сбора и сортировки мусора, предприимчивые сахалинцы строят на переработке отходов вполне рентабельный бизнес.

Одно из малых предприятий Южно-Сахалинска запускает новый проект: забирает неликвидный картон в больших объемах у компаний, а затем им же поставляет новую картонную тару из вторсырья по выгодным ценам.

Его руководитель Евгений Архипов занимается этим направлением с 2008 года. Он заключает договоры с компаниями, у которых скапливается большое количество бумажного и картонного мусора. Сортируют его сами поставщики отходов, а предприниматели организуют вывоз макулатуры за половину обычной стоимости этой услуги. Сдать бумажные и другие отходы в малых количествах сюда может любой желающий, но при условии, что сам рассортирует и безвозмездно доставит все это в пункт приема.

Фото: iStock
Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы

- В месяц мы собираем около 300 тонн картона, - рассказывает Евгений Архипов.

Макулатуру отвозят на целлюлозно-бумажный завод, расположенный в Уссурийске Приморского края. Там старый картон превращают в новый, а офисную бумагу - в туалетную или упаковочную. Выгодно ли это?

- Не шикуем, но и в минусе не остаемся, - отвечает предприниматель.

К слову, возможность переработать макулатуру, в частности старые газеты, есть и на Сахалине. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в областном центре с 2013 года действует предприятие, производящее из этого вида сырья эковату, которую можно использовать в качестве утеплителя при ремонте домов.

Местный утеплитель уже протестировали и положительно оценили жители частного сектора. Но зайти в большое строительство малому предприятию не удавалось, пока зам­директора компании Александр Пономарев не поднял проблему на заседании инвестиционного совета в правительстве региона.

Принятые там решения помогли сдвинуть дело с "мертвой точки".

С представителями компании уже встретился глава регионального Фонда капитального ремонта Евгений Михлик. Он подчеркнул, что материал, предлагаемый предпринимателями, в три раза дешевле минераловатного утеплителя. Но, чтобы использовать эковату для ремонта многоквартирных домов, ее нужно сертифицировать. Это планируется сделать до следующего года.

По словам руководителя отдела регионального управления по обращению с отходами Татьяны Сачук, уже к концу 2019-го в Южно-Сахалинске планируется ввести раздельный сбор мусора.

- Когда люди приспособятся хотя бы к тому, чтобы рассортировывать его по двум контейнерам - сухой и влажный, - можно будет делать следующий шаг и вводить более сложное разделение, - отметила Татьяна Сачук.

А как у соседей

В Хабаровском крае стартовала акция по сбору макулатуры в вузах. С 17 по 30 июня студенты организуют прием бумажных отходов в своих учебных заведениях. А в вузах, где уже действует прием макулатуры на постоянной основе, откроют мобильный пункт приема другого вторсырья (бумаги, стекла, металла, пластика).

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

После катастрофы Ан-24 в Бурятии медпомощь понадобилась 33 людям
Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Украинцев прогнали из гостиницы в Греции за вывешенные флаги
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси