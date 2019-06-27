Пока власти ищут подходы к решению проблем сбора и сортировки мусора, предприимчивые сахалинцы строят на переработке отходов вполне рентабельный бизнес.

Одно из малых предприятий Южно-Сахалинска запускает новый проект: забирает неликвидный картон в больших объемах у компаний, а затем им же поставляет новую картонную тару из вторсырья по выгодным ценам.

Его руководитель Евгений Архипов занимается этим направлением с 2008 года. Он заключает договоры с компаниями, у которых скапливается большое количество бумажного и картонного мусора. Сортируют его сами поставщики отходов, а предприниматели организуют вывоз макулатуры за половину обычной стоимости этой услуги. Сдать бумажные и другие отходы в малых количествах сюда может любой желающий, но при условии, что сам рассортирует и безвозмездно доставит все это в пункт приема.

- В месяц мы собираем около 300 тонн картона, - рассказывает Евгений Архипов.

Макулатуру отвозят на целлюлозно-бумажный завод, расположенный в Уссурийске Приморского края. Там старый картон превращают в новый, а офисную бумагу - в туалетную или упаковочную. Выгодно ли это?

- Не шикуем, но и в минусе не остаемся, - отвечает предприниматель.

К слову, возможность переработать макулатуру, в частности старые газеты, есть и на Сахалине. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в областном центре с 2013 года действует предприятие, производящее из этого вида сырья эковату, которую можно использовать в качестве утеплителя при ремонте домов.

Местный утеплитель уже протестировали и положительно оценили жители частного сектора. Но зайти в большое строительство малому предприятию не удавалось, пока зам­директора компании Александр Пономарев не поднял проблему на заседании инвестиционного совета в правительстве региона.

Принятые там решения помогли сдвинуть дело с "мертвой точки".

С представителями компании уже встретился глава регионального Фонда капитального ремонта Евгений Михлик. Он подчеркнул, что материал, предлагаемый предпринимателями, в три раза дешевле минераловатного утеплителя. Но, чтобы использовать эковату для ремонта многоквартирных домов, ее нужно сертифицировать. Это планируется сделать до следующего года.

По словам руководителя отдела регионального управления по обращению с отходами Татьяны Сачук, уже к концу 2019-го в Южно-Сахалинске планируется ввести раздельный сбор мусора.

- Когда люди приспособятся хотя бы к тому, чтобы рассортировывать его по двум контейнерам - сухой и влажный, - можно будет делать следующий шаг и вводить более сложное разделение, - отметила Татьяна Сачук.

А как у соседей

В Хабаровском крае стартовала акция по сбору макулатуры в вузах. С 17 по 30 июня студенты организуют прием бумажных отходов в своих учебных заведениях. А в вузах, где уже действует прием макулатуры на постоянной основе, откроют мобильный пункт приема другого вторсырья (бумаги, стекла, металла, пластика).