На Камчатке ощутили землетрясение силой 4 балла

Подземный толчок магнитудой 5,1 зафиксирован 27 июня в 116 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск Камчатского края на глубине 60 километров, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Жители Усть-Камчатска ощутили землетрясение силой 3-4 балла. Угроза цунами не объявлялась.

Это уже третье землетрясение, которое камчадалы почувствовали за последние три дня. Территорию Усть-Камчатска вновь обследуют на предмет разрушений и повреждений. Во время предыдущих осмотров конструктивных нарушений не выявили. Объекты ТЭК и ЖКХ работают нормально. Погибших и пострадавших также не обнаружили.

По данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, в районе Усть-Камчатска идет рой землетрясений. Только за последние сутки их зарегистрировано порядка 200, но жители ощущают далеко не все.