Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии

Один из пассажиров потерпевшего катастрофу пассажирского самолета Ан-24 в Бурятии снял на видео момент жесткой посадки лайнера.

На кадрах, выложенных в Сети, видно, как воздушное судно стремительно снижается, катится по взлетно-посадочной полосе и врезается в здание. Раздаются крики людей, и видеозапись обрывается.

Напомним, в результате катастрофы, которая произошла сегодня в 10:30 по местному времени, погибли два пилота. Еще 22 пассажира получили различные травмы.

Ан-24 следовал по маршруту Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск, на борту было 47 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорт. Пока следственный комитет не назвал возможные причины инцидента.