Пассажиры рассказали подробности крушения Ан-24 в Бурятии

Пассажиры совершившего аварийную посадку самолета Ан-24 в Нижнеангарске, рассказали, что происходило в салоне во время катастрофы.

По словам жителя Северобайкальска Сергея Зеленовского, который получил травму, у воздушного судна отказал левый двигатель, когда тот собирался приземляться. Тогда пилоты развернули самолет и стали заходить на посадку с другой стороны.

"Был большой риск: взлетная полоса закончилась бы, и самолет въехал бы в дома. Но летчики приняли решение заходить с другой стороны, умудрились развернуть самолет и посадить его с одним двигателем, - цитирует пассажира РИА Новости.

О том, что Ан-24 садится аварийно, людей не предупредили. Последнее, что попросили - пристегнуть ремни.

- Когда мы приземлились, самолет тряхнуло. У многих кресла сложились. Люди начали паниковать. Но все были в сознании, - рассказывает другой пассажир, 17-летний Вячеслав Першин.

Он отмечает, что после приземления люди толкали друг друга, стремясь скорее покинуть горящее судно. Парень признался, что "чуть не поседел и уже готов был умереть".

В свою очередь, Зеленовский говорит, что некоторые находившиеся в салоне пассажиры помогали другим выбраться. Сам он помог выйти девочке и одному из пилотов

Стюардесса, по словам мужчины, действовала очень грамотно и профессионально.

- Ей даже ребра сломали, когда толкались: там паника началась, люди начали кричать. Она двери аварийные открыла с хвостовой части, - рассказывает Зеленовский.

Как сообщала "РГ", авиакатастрофа произошло сегодня утром в 10:30 по местному времени. Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс №2G-200 по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск. При посадке в бурятском поселке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. После этого загорелся.

Погибли два члена экипажа: командир воздушного судна, пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович. Медицинская помощь понадобилась 33 пассажирам. Четверо из них госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорт. Что могло стать причиной катастрофы, следственный комитет пока не сообщает. В компании-перевозчике заявили, что во всем разберется МАК.

Справка "РГ"

Ан-24 - турбовинтовой пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности. Вмещает 48-52 человек, способен нести 6500 килограммов. С начала 1960-х годов и вплоть до настоящего времени остается основным самолетом, летающим на местных авиалиниях России и стран СНГ.