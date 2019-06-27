После катастрофы Ан-24 в Бурятии медпомощь понадобилась 33 людям

При жесткой посадке самолета Ан-24 в Бурятии за медицинской помощью обратились 33 человека, в том числе два члена экипажа. Госпитализированы четверо с травмами средней степени тяжести.

"В условиях стационара получают лечение девочка 13 лет (закрытая черепно-мозговая травма) сотрясение головного мозга средней степени, мальчик 17 лет проходит дообследование на исключение переломов, женщина 60 лет с переломом предплечья и мужчина 49 лет с ушибом коленного сустава", - сообщает пресс-служба правительства республики.

Ситуация находится на контроле главы Бурятии Алексея Цыденова.

Авиакатастрофа произошло сегодня утром в 10:30 по местному времени. Воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс №2G-200 по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск. При посадке в бурятском поселке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. После этого загорелся.

Погибли два члена экипажа: командир воздушного судна, пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович.

Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорт. Что могло стать причиной катастрофы, следственный комитет пока не сообщает. В компании-перевозчике заявили что во всем разберется МАК.