После катастрофы Ан-24 в Бурятии возбуждено уголовное дело

В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту катастрофы самолета Ан-24 в бурятском поселке Нижнеангарск. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает ведомство.

Напомним, сегодня в 10:30 по местному времени воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Ангара", при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось.

Погибли два пилота.19 человек доставлены в больницу с разными травмами. Всего на борту находились 47 человек.

Самолет следовал по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск - Иркутск.

Обстоятельства инцидента выясняются. Версии произошедшего СК не озвучивает.