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27.06.2019 08:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После катастрофы Ан-24 в Бурятии возбуждено уголовное дело

Текст: Юлия Гарднер

В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту катастрофы самолета Ан-24 в бурятском поселке Нижнеангарск. Оно расследуется по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает ведомство.

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Напомним, сегодня в 10:30 по местному времени воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Ангара", при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось.

Погибли два пилота.19 человек доставлены в больницу с разными травмами. Всего на борту находились 47 человек.

Самолет следовал по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск - Иркутск.

Обстоятельства инцидента выясняются. Версии произошедшего СК не озвучивает.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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