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27.06.2019 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рецепт для Камчатки

Для севера ДФО нужно увеличить норматив на льготные медикаменты
Текст: Егор Сурок (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 138(7896)
В ходе "прямой линии" президент России Владимир Путин одной из трех основных проблем здравоохранения назвал сложности с лекарственным обеспечением. Средства из госбюджета для финансирования закупки медпрепаратов перечислены в регионы еще в феврале, однако по некоторым видам лекарств по-прежнему сбои. Причины различны: не вовремя проведенные аукционы, неумение управлять товарными запасами, отсутствие системы информирования о процедурах закупки.

В минздраве Хабаровского края подчеркнули, что таких ситуаций в регионе нет: все обязательства по закупке лекарств выполняются полностью, и с 2009 года действует электронная система, в которой все процессы автоматизированы.

Фото: Евгений Епанчинцев/ ТАСС
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- Бывает, что в какой-то больнице не оказывается нужного препарата, если руководство неправильно рассчитало потребности. Такие недочеты оперативно устраняются, - пояснили в ведомстве. - В этом году на обеспечение льготников в крае потратят более миллиарда рублей.

Однако, по данным депутата краевой Законодательной думы Ирины Штепы, не хватает еще 250 миллионов для снабжения всех граждан, внесенных в регистр на получение лекарств.

Забайкальскому краю на 2019 год выделено 400 миллионов рублей для федеральных льготников.

- Запас препаратов для них сформирован на 9,5 месяца, - сообщил и.о. министра здравоохранения Забайкалья Дмитрий Старновский. - Для региональных льготников в бюджете предусмотрено 180 миллионов рублей. Но потребность - 758 миллионов. Глава региона Александр Осипов распорядился направить 3,2 миллиарда рублей, выделенных из резервного фонда правительства РФ, на зарплаты бюджетникам и закупку льготных препаратов.

Более семи миллионов руб­лей потратят на обеспечение аптек необходимыми лекарствами власти Чукотки.

- Правительство ЧАО профинансировало и транспортные расходы на их доставку, - отметил начальник департамента социальной политики Евгений Подлесный. - Полугодовой запас будет не аккумулироваться в райцентрах, а направляться в села. Но люди жалуются, что нет той или иной позиции. Сложно удовлетворить спрос на 100 процентов, в селе не будет аптечного гипермаркета - это точно, но должен быть стандартный набор лекарств.

Снабжение медикаментами жителей труднодоступных поселков называют острейшей проблемой на Камчатке.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
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- Даже если есть ФАП, его сотрудник не имеет права хранить и отпускать лекарства. До многих поселков добраться можно только авиацией. Чтобы отоварить выписанный рецепт, люди берут отгулы или даже отпуск. Нужно дать возможность медучреждениям в труднодоступных местностях получать лицензию на фармакологическую деятельность, - считает председатель Заксобрания Камчатского края Валерий Раенко.

Кроме того, льготники на Дальнем Востоке, особенно на севере округа, находятся в неравном положении по сравнению с такими же категориями жителей в центральной части страны.

- По федеральному нормативу ежемесячные затраты на каждого льготника одинаковы, однако в удаленных регионах препараты намного дороже. В результате на Камчатке можно приобрести существенно меньше лекарств. Следует установить повышающий коэффициент на норматив для отдаленных территорий, - предложил Раенко.

Прямая речь

Сергей Миронов, руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия":

- Право граждан на лекарства должно быть защищено специальным законом. Одно из ключевых его положений: затраты на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств не должны превышать десяти процентов доходов человека. Все остальные расходы должен субсидировать бюджет. Нужно увеличивать долю государственного участия в лекарственном обеспечении. Сегодня население тратит на амбулаторные препараты вчетверо больше, чем государство. Это несправедливо, и многим нашим гражданам медицинские расходы уже просто не по карману. Поэтому необходимо принимать федеральный закон, защищающий права граждан на лекарственное обеспечение и повышающий государственные обязательства в этой сфере.

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