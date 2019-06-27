Пострадавших в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии доставили в больницу

19 человек, пострадавших при жесткой посадке самолета в Нижнеангарске, доставили в больницу. Об этом ТАСС сообщили в Единой диспетчерской службе района.

По предварительным данным, тяжело раненных среди них нет. Информация о пассажирах сейчас собирается.

Напомним, сегодня утром воздушное судно авиакомпании "Ангара" выполняло рейс "Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск". При посадке в аэропорту поселка Нижнеангарск АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и загорелся. На его борту находились 47 человек. Два пилота погибли.

На месте работают экстренные службы. Ведется расследование.