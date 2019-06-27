Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.

"На место происшествия из Улан-Удэ вылетел борт санитарной авиации. Объявлен сбор оперативного штаба Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Приведен в готовность борт Ми-8 МЧС России", - сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Напомним, воздушное судно авиакомпании "Ангара", следовавшее по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск - Иркутск, при посадке в аэропорту Нижнеангарска выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений и загорелось.

Погибли два пилота, 22 человека пострадали. По факту ЧП в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело. Возможные причины инцидента официально пока не озвучиваются.