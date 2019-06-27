Ространснадзор проверит авиакомпанию "Ангара" из-за аварии Ан-24

Ространснадзор объявил о проведении проверки авиакомпании "Ангара" из-за аварийной посадки самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Об этом говорится в сообщении службы.

Проверка авиакомпании "Ангара", которой принадлежит Ан-24, будет внеплановой, ее предметом станет соблюдение требований воздушного законодательства, уточняет Ространснадзор.

Пассажирский самолет Ан-24, летевший из Улан-Удэ, утром в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием. По предварительным данным, погибли оба пилота, в больницы доставлены более 20 человек.