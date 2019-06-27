В "Ангаре" прокомментировали катастрофу Ан-24 в Бурятии

В авиакомпании "Ангара", которой принадлежит совершивший аварийную посадку самолет Ан-24 в Бурятии, прокомментировали произошедшую трагедию.

"В причинах катастрофы будет разбираться комиссия МАК", - значится на сайте "Ангары".

Кроме того, в сообщении указаны имена разбившихся членов экипажа. Это командир воздушного судна, пилот-инспектор, Коломин Владимир Ильич и бортмеханик Барданов Олег Владимирович.

Напомним, они погибли в результате катастрофы, которая произошла сегодня в 10:30 по местному времени. Еще 33 пассажира обратились за медицинской помощью.

Ан-24 следовал по маршруту Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск, на борту было 47 человек.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорт. Пока следственный комитет не назвал возможные причины инцидента.

Справка "РГ"

Ан-24 - турбовинтовой пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности. Вмещает 48-52 человек, способен нести 6500 килограммов. С начала 1960-х годов и вплоть до настоящего времени остается основным самолетом, летающим на местных авиалиниях России и стран СНГ.