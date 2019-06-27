Дальний Восток Российской Федерации уже более десяти лет является объектом пристального внимания федерального центра. К настоящему моменту предпринято множество полезных инициатив, реализовано огромное количество успешных проектов, но как у столичных ведомств, так и у дальневосточников остаются вопросы, укладывающиеся в единый посыл: почему значительное число экономических и социальных мер по развитию Тихоокеанской России не дает ожидаемого эффекта?

Возможно, следует обратить внимание, что 41 процент территории РФ - Дальний Восток - относят к периферии, не задаваясь вопросом, насколько корректно применять такое утверждение ко всем территориям округа. ДФО, с одной стороны, наделен статусом макрорегиона, требующего особого внимания и развития, с другой - явно отличается от провинций европейской части России. А единый подход нивелирует наличие производственных мощностей, включая высокотехнологичные производства, научную и образовательную сферу, добывающие и обрабатывающие отрасли, не говоря уже о внешнеэкономических отношениях с азиатскими гигантами. Округ по-прежнему относят к глобальной периферии, и даже многие коренные дальневосточники начинают верить, что так и должно быть.

Что такое периферия? Если речь идет о прикладном изучении социально-экономического состояния удаленных от центра страны регионов, то говорить о периферии следует как о совокупности явлений и процессов, обусловленных географическим местоположением. В этом значении термин несет негативные коннотации. Соответственно, возникает вопрос: "Насколько географическая удаленность является обязательным показателем деградации территории?".

Любой регион следует рассматривать не как административный центр и остальные территории, а как соотношение качественно разных «периферий»

Обсуждая удаленные территории в таком направлении, следует уточнить, насколько однородно это понятие. И в этом отношении их следует рассматривать как градацию окраинных зон, находящихся в том или ином экономическом состоянии. Периферии неравнозначны как внутри, так и снаружи. Например, депрессивный Краснореченский и Красный Яр Приморского края - это разные вещи. Город Холмск на Сахалине и поселок городского типа Пластун на севере Приморья - рази­тельно отличающиеся друг от друга населенные пункты.

Таким образом, следует исходить из того, что неодномерность будет главенствующим фактором в изучении регионов Тихоокеанской России. В этом контексте мы предлагаем отказаться от региональной направленности в создании методологического базиса исследования. Такие аспекты, как национальная или географическая специфика, стоит рассматривать в отдельных положениях всего подхода. Исходя из классической марксистской парадигмы, мы предлагаем говорить о комплексном состоянии производительных сил, которые прямо влияют на развитие территории. Детализация в этом направлении позволит учитывать значимость хозяйствующих субъектов, наличие рабочей силы или ее оттока и, как следствие, формирование той или иной социокультурной среды. Такой подход оправдан и в рамках рыночной экономики.

Предлагается рассматривать любой регион не как административный центр и остальные территории, а как соотношение качественно разных "периферий". То есть мы говорим о центре субъекта Федерации, например, Хабаровске или Якутске, и территориях, находящихся в различном состоянии. Региональные периферии уместно разделить на области 1-го, 2-го и 3-го порядков. Такой подход позволит учитывать развитие отдельных территорий относительно и региона, и ДФО в целом, прогнозировать социально-экономическую динамику. Подобная методика устранит хаотическое восприятие Дальнего Востока как объекта правоприменения тех или иных программ развития, а также выработает единство понимания проблем у научного сообщества, местных администраций, отраслевых и федеральных министерств и ведомств.

Условно к периферии первого порядка мы относим города-спутники региональных центров и крупные (для региона) города. Например, в Приморье это Уссурийск и Находка, в Хабаровском крае - Комсомольск-на-Амуре. К периферии второго порядка - города с населением до 100 тысяч человек и поселки городского типа, агломерации двух-трех сельских поселений, связанных вертикальными и горизонтальными экономическими отношениями. Третьего - остальные территории сельской местности, а также стагнирующие в экономическом плане малые города и поселки городского типа.

В качестве объективных критериев предполагается соотносить порядок периферий с экономическим базисом, то есть развитием экономики. Далее, исходя из экономического состояния внутренней структуры удаленных территорий, необходимо разработать методы, фиксирующие соотношение зависимости от условного центра и способности реализовывать свои потенции субъектами хозяйственной и социальной активности на периферии.

Другой значимой составляющей становятся социальные отношения. Интересно, что благополучие периферий во многом складывается из социального капитала, который далеко не всегда оценивается, классифицируется и просто принимается к сведению внешними наблюдателями.

Соответственно, изучение Дальнего Востока должно строиться не только с помощью эмпирических методов, учета движения денежных средств, но и на комплексной экспертной оценке. Для решения подобной задачи необходимо создать матрицу исследования дальневосточных регионов, которая будет учитывать не только экономические отношения в рамках макро­экономических показателей типа валового регионального продукта, но и конкретные связи и эффективность систем хозяйствования в перифериях различного порядка. Параллельно необходима детальная проработка показателей, фиксирующих состояние социального капитала. Такой подход позволит вписать в структуру исследований уже имеющиеся данные, отработать исследовательскую часть в отношении незаполненных информационных массивов, учесть предыдущие наработки при формировании целостной картины проблем.