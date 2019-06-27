Любовь Терпугова, жительница поселка Эльбан, 19 июня подала декларацию об использовании своего "дальневосточного гектара". Одна одной из первых три года назад, 4 июня 2016-го, получила бесплатный надел в пилотном Амурском районе Хабаровского края. И теперь в числе первых заполнила отчетный документ, как того требует закон.

Житель Эльбана Александр Клюшмин открыл на своем "гектаре" шиномонтажную мастерскую. Как начинающий предприниматель он получил от местной администрации грант в 500 тысяч рублей на развитие бизнеса. Фото: Татьяна Дмитракова/РГ

- С 1 июня по 1 октября 2016 года "гектары" можно было брать только в пилотных районах (в каждом дальневосточном субъекте определяли по одному такому муниципальному образованию) и только местным жителям, - напомнил начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту "Дальневосточный гектар" министерства имущественных отношений Хабаровского края Андрей Примак. - На первом этапе, получив землю, в течение года граждане должны были определиться с видом ее использования. А по истечении трех лет с момента заключения договора безвозмездного пользования земельным участком наступает следующий этап: необходимо подать декларацию об освоении своего надела. На это отводится три месяца.

Форма декларации разработана минвостокразвития России, зарегистрирована мин­юстом и утверждена в сентябре прошлого года. В ней указываются кадастровый номер и площадь земельного участка, реквизиты договора, личные сведения гражданина (ФИО, данные паспорта, номер СНИЛС), вид разрешенного использования и осуществляемые виды деятельности. Бланк есть во всех администрациях, он размещен в сети интернет, в федеральной информационной системе (ФИС) "НаДальнийВосток.РФ". Отправить заполненный документ можно через орган, уполномоченный на выделение земли, через многофункциональный центр, а также используя личный кабинет в ФИС.

- Если декларация подается вовремя, законом не предусмотрена ее проверка. Это своего рода репетиция, - объяснил Андрей Примак. - На информационных встречах, которые мы провели на минувшей неделе в городах и селах Амурского района, и "гектарщики", и депутаты спрашивали: "А что писать в графе "Осуществляемые виды деятельности"?". Писать правду! Кто-то обкосил участок, кто-то забор поставил, электричество подвел, кто-то картошку сажает, кто-то сою. Что реально сделано, то и пишем.

42 процента получателей "дальневосточного гектара" на территории Хабаровского края так и не определились с видом использования бесплатной земли

Перед Любовью Терпуговой вопрос - что указать в декларации - не стоял. Взяв "гектар", она вместе с единомышленниками обустроила на нем детскую площадку. Качели, разноцветный домик, горка, в тени деревьев - кукла в рост человека, эдакая старуха-лесовуха с ярким маникюром.

- В Эльбане не хватает мест для отдыха и детских игр, а ведь здесь проживает более 11 тысяч граждан. Проект общественного пространства на "гектаре" очень важен для меня - получение бесплатной землю дало возможность сделать наш поселок лучше, к тому же мы создали территориальное общественное самоуправление, - рассказала Терпугова. - В результате удалось не только сделать детскую игровую площадку, но и выиграть грант от правительства Хабаровского края на обустройство зоны для спорта и отдыха. Планируем до конца года построить на участке беседку, поставить снаряды для занятий спортом и оборудовать мини-причал на пруду.

Как уже сказано, сведения, указанные в декларации, не проверяются. Важен сам факт подачи документа. Но если он вовремя не поступил - по забывчивости, лени или незнанию, Росреестр будет вынужден провести внеплановую проверку. И, возможно, последуют санкции.

- Если контроль выявит нарушение земельного законодательства, будет наложен административный штраф, - разъяснил Андрей Примак. - Например, если так и не выбран вид использования "дальневосточного гектара", то штраф составит от десяти тысяч рублей. Кстати, на территории Хабаровского края 42 процента получателей бесплатной земли так и не определились, для чего им нужен надел, в Амурском районе - 25 процентов. Если участок предоставлен для строительства и проверка покажет, что работы не начались, то сумма наказания - уже от 20 тысяч. Более того, если вынесен административный штраф, по окончании действия договора землю придется вернуть государству. Так изначально было прописано в законе.

Комментарий

Кирилл Миронов, заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке:

- Взяв гектар в пользование, важно помнить правила освоения участка и следовать им, чтобы иметь возможность получить землю в собственность по истечении срока безвозмездной аренды. Так, важнейшим этапом является подача декларации о ходе использования земли, ведь именно этот документ позволит судить о том, какие работы проведены на участке, соответствуют ли они выбранному виду разрешенного использования участка и не осталась ли земля не у дел.