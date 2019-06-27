Почти в 700 банковских офисах Сибири можно пройти процедуру первичной идентификации в Единой биометрической системе (ЕБС). Корреспондент "РГ" узнала, как это делается и для чего нужна биометрия.

Почти год назад в России заработала Единая биометрическая система. К ней присоединился уже 151 банк. В Сибирском федеральном округе, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае такую услугу оказывают 57 банков. Лидерами по количеству отделений являются Алтайский край, Новосибирская область и Красноярский край. В каждом из этих регионов работает около сотни банковских офисов, где можно зарегистрировать изображение лица и записать голос.

- Пройдя идентификацию, человек в дальнейшем может дистанционно получать различные услуги в любом банке, а не только в том, в котором ранее обслуживался. Причем вне зависимости от времени суток. Больше удобства, меньше бумаг, а значит, экономия времени и сокращение издержек. Важно, что удаленная идентификация позволяет повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых и маломобильных граждан, - сообщил начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России (ЦБ) Дмитрий Дубынин.

- Банки заинтересованы в оказании услуг по удаленным каналам связи, это способствует повышению комфорта для клиентов и сокращению расходов на содержание офисов, - подтверждает начальник управления оценки банковских рисков Банка "Левобережный" Валерия Казаржевская.

Сейчас для людей, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (Единый портал госуслуг, где хранятся персональные данные) и в Единой биометрической системе (биометрические данные), доступны такие услуги как открытие вклада (счета), перевод денежных средств, получение кредита и виртуальной карты на свой смартфон. В дальнейшем список расширят, механизм удаленной идентификации распространят на иные банковские и финансовые услуги, и с помощью биометрии можно будет получить доступ к государственным, муниципальным, коммерческим, медицинским, образовательным, социальным сервисам из любой точки земного шара.

Процедура идентификации с использованием биометрических данных - бесплатная и добровольная. На пресс-конференции в Сибирском ГУ Банка России журналистам показали, как происходит сбор биометрии и идентификация гражданина в системе. Чтобы зарегистрироваться, нужно прийти с паспортом в офис любого уполномоченного банка. Сотрудник сделает фотопортрет и запишет образец голоса. При отлаженной работе специалистов процедура занимает пять-семь минут. Важно знать, что биометрия не остается в конкретном банковском отделении. Персональные данные (паспортные) "уходят" на Единый портал госуслуг, биометрические - на портал ЕБС. Запись об этом появляется в личном кабинете.

- Ни один из банков, осуществляющих процедуру идентификации, не получает эти данные, и у него они не хранятся, - подтвердил Дмитрий Дубынин. - При идентификации гражданина через систему банк узнает лишь степень его соответствия тем самым биометрическим данным, которые он изначально сдал в одном из отделений.

Для подтверждения своей биометрии можно воспользоваться смартфоном или планшетом, ноутбуком, стационарным компьютером с камерой и микрофоном. И для этого не надо выходить из дома, офиса.

По информации пресс-службы банка ВТБ по Сибирскому федеральному округу, интерес клиентов к процедуре постепенно растет. В целом по России банк уже провел несколько тысяч биометрических регистраций. "Сегодня применение биометрических данных возможно пока исключительно для открытия банковского счета. Мы ждем развития сфер использования биометрии в государственных, страховых и новых банковских услугах. Это позволит значительно увеличить интерес граждан к сдаче образцов и применению биометрической верификации, а также повысит доступность банковских услуг для жителей отдаленных населенных пунктов", - отмечают в пресс-службе ВТБ.

- Основная задача биометрической системы - облегчить работу банков и процесс оформления финансовых продуктов для клиентов. Теперь, чтобы определить личность, необязательно требовать паспорт - достаточно сопоставить голос и лицо с записями в базе. Клиент может оформить любой продукт - например, вклад или кредит - в любое время и в любом месте по телефону или в интернет-банке, - комментируют в пресс-службе банка "Открытие". - В перспективе банковские услуги станут доступнее людям из удаленных регионов, где выбор банков ограничен или отсутствует. Развитие биометрии даст новый импульс к развитию дистанционного обслуживания, и не только на рынке финансовых услуг.

Как правило, для биометрических образцов во всем мире используют голос, фотопортрет, отпечатки пальцев или радужки глаз. Уникальность российской системы - в мультимодальности, когда образцом является не отдельное лицо, голос, а комбинация многих составляющих, то есть при идентификации анализируется даже то, как человек произносит цифры, как двигаются губы, глаза. Специалисты уверяют, что подделать такое невозможно. Аналогов данной технологии в мире не существует. Смена прически, борода, очки и даже минимальная пластика лица не повлияют на качество распознавания. А вот если клиент банка изменит скулы, то ему вновь потребуется пройти идентификацию.

- В системе предусмотрено несколько уровней безопасности. Самый простой и понятный гражданам - это логин и пароль. В дальнейшем проверяются биометрические персональные данные - лицо и голос. Система использует их вместе, а также определяет, что услугу пытается получить живой человек, а не фотография и запись голоса. Гражданин произносит цифры, и система проверяет, что голос принадлежит этому человеку, а цифры и движения губ соответствуют показанной на экране случайной последовательности цифр, - пояснил директор по цифровой идентичности компании "Ростелеком" Иван Беров.

Эксперт отметил, что отечественная ЕБС соответствует высочайшим требованиям информационной безопасности, биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде. Их передача надежно защищена от взлома с помощью современных российских криптографических средств.

На сегодняшний день крупнейшей биометрической системой в мире является индийская Aadhaar, в которой уже зарегистрировано более 1,1 миллиарда пользователей. Она основана на распознавании человека по радужной оболочке глаза. По мнению специалистов, самые продвинутые системы - в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Здесь биометрия распространяется на многие сферы - от безопасности до банальной покупки кофе в магазине. Стоит лишь повести взглядом или приложить палец к специальному оборудованию. Исследования ИТ-сети Spiceworks говорят о том, что биометрическая аутентификация к 2020 году будет внедрена в 86 процентах компаний в Северной Америке и Европе.