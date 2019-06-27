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Важнейшее условие эффективной работы угольной отрасли - соблюдение норм охраны труда и промышленной безопасности. С начала 2000-х, после череды крупных аварий на шахтах Кузбасса, в стране стали уделять особое внимание обеспечению горняков эффективными средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Ведь, по действовавшим на тот момент типовым нормам 1978 года, каждому шахтеру полагался минимальный набор - сапоги резиновые, куртка ватная, костюм из ткани "Горизонт", рукавицы, каска да респиратор-лепесток. А новейшие средства защиты и материалы, уже имевшиеся на рынке, российская нормативная база внедрять не позволяла. Потому в регионе была создана рабочая группа, в которую вошли представители угольных компаний, и разработаны новые типовые нормы обеспечения работников СИЗ, что дает возможность применять у нас самые лучшие мировые изобретения.

Почему сибирским потребителям не нужны новые композитные материалы

Если какие-то из СИЗ в действующих нормах не прописаны, можно закупить опытную партию и провести испытания за счет предприятия. Сегодня законодательство позволяет работодателям, внедряющим инновации для снижения производственных рисков, возвращать до двадцати процентов средств, отчисляемых в Фонд социального страхования. У угольщиков это десятки миллионов рублей, которые, кроме того, можно потратить на оплату медосмотров, обучения и санаторно-курортного лечения работников.

Но внедрение эффективных СИЗ предполагает не только их испытания, доработку, адаптацию к конкретным условиям (наши шахты отличаются от американских и южноафриканских), корректировку нормативных документов, но и обучение пользователей.

Так, на одной из шахт при освоении образца защитной полумаски со сменными противоаэрозольными фильтрами, срок службы которых - до двадцати шахтерских смен, людей не обучили правилам ухода за изделием. Полумаски положили в стиральную машину, не сняв предварительно фильтры. Они размокли и пришли в негодность. Так что без формирования культуры применения современных СИЗ не обойтись. Обучать нужно всех - от директоров и ИТР до рабочих. Но лучше начинать со студенческой - если не со школьной - скамьи.

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