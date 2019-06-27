В 1939 году Новосибирский юридический институт (филиал) Томского государственного университета насчитывал всего 30 студентов. Сегодня ежегодный выпуск вуза - почти 300 специалистов. Учебное заведение растет и развивается: меняются облик, преподавательский состав, ученики. Неизменна лишь главная цель института - подготовка юристов высшей квалификации.

В сентябре 2019 года исполняется восемьдесят лет с момента создания в Новосибирске филиала Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), известного сегодня как Новосибирский юридический институт. Регион в то время остро нуждался в квалифицированных юристах. Решение Наркомата юстиции СССР было призвано решить данную проблему. Первые двенадцать выпускников нового вуза получили дипломы в 1944 году. За несколько последующих десятилетий институт прочно утвердился как главный поставщик дипломированных специалистов для правоохранительных органов и государственных структур не только Новосибирской области, но и всей Сибири. За время своей работы Новосибирский юридический институт подготовил и воспитал свыше семнадцати тысяч юристов.

Сегодня юридические науки востребованы как никогда, и в этой связи не будет преувеличением сказать, что выпускники Новосибирского юридического института по праву принадлежат к кадровой элите России. В них заинтересованы не только правоохранительные органы, органы государственной власти и управления, муниципальные образования и известные юридические фирмы, но и крупные бизнес-структуры, хозяйствующие субъекты, научные и образовательные учреждения. Это значит, что модель обучения, предлагаемая институтом, эффективна. В ее основе лежит классическая система образования, при этом мы постоянно развиваем и внедряем в учебный процесс современные образовательные инновации.

Силами коллектива института на протяжении последних десятилетий было выработано несколько основных принципов, которыми мы руководствуемся в работе. Главный из них - тесное сотрудничество и партнерство со студентами. Мы вовлекаем их в насыщенную жизнь вуза, мотивируем проникаться ею не только в аудиториях, но и за пределами института. Энергия преподавательского коллектива направлена на то, чтобы студенты всегда, на протяжении всего учебного процесса, чувствовали внимание и поддержку. В 2014 году в институте была создана студенческая комиссия по качеству образования. Она призвана обеспечить включение студентов во внутреннюю жизнь института, помочь поставить правильную оценку деятельности преподавателей и удовлетворенности студентов условиями и результатами обучения.

Мы даем будущим выпускникам не только нужные знания и навыки - мы делаем из них специалистов, способных независимо и критически мыслить. И с этой целью внедряем в образовательный процесс новейшие подходы, основанные на самостоятельной работе студентов. По инициативе студенческого совета пять лет назад была создана Юридическая школа НЮИ(ф)ТГУ для старшеклассников, в которой обучаются школьники из старших классов общеобразовательных школ. Задачи проекта - проф-ориентация, правовое просвещение и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. В программе школы - теория государства и права, гражданское, конституционное, административное и уголовное право, криминалистика. Занятия в ней ведут в свободное от учебы время старшекурсники и магистранты института, курируют проект наставники-преподаватели. Каждый год, уже по традиции, мы проводим на базе Юридической школы научно-практические конференции, в рамках которых старшеклассники и студенты представляют свои исследовательские работы. Цель этих конференций - научить слушателей школы выступать публично, развить в них интерес к фундаментальным проблемам права и работе с научными трудами, документами, архивными материалами.

Сформировать в институте учебное пространство, способное обеспечить студентов всем необходимым для реализации их интеллектуального и профессионального потенциала, нам помогают инновационные проекты, развивающие и закрепляющие компетенции будущих юристов. В 2014 году мы учредили и провели первый Международный кинофестиваль студенческих фильмов по криминалистике "Золотой след" имени профессора В. К. Гавло. Его идея полностью принадлежит нам. Ничего подобного ранее не устраивал ни один российский юридический вуз.

По замыслу фестиваля, силами студентов создаются короткие видеофильмы по различной криминалистической тематике. В ходе работы над ними студенты в игровой форме усваивают нормы материального и процессуального права, средства и методы криминалистики. Впоследствии созданные фильмы используются в образовательном процессе.

Об успехе проекта красноречивее всего говорят цифры. На первом фестивале было представлено всего шестнадцать фильмов от двенадцати вузов. Для показа на пятом, юбилейном фестивале в прошлом году из более чем ста фильмов от пятидесяти вузов было отобрано сорок лучших. Замечу, что качество работ из года в год повышается. География участников фестиваля простирается от Египта до Монголии.

Еще один наш приоритет - укрепление позиций института как научно-исследовательского центра, задача которого - сделать юридические науки ценными и востребованными в российском обществе. Мы гордимся нашими преподавателями и сотрудниками. Чтобы попасть в коллектив института, претенденты проходят отбор по очень строгим критериям. Две трети сотрудников имеют ученые степени и звания. При этом семьдесят процентов из них являются выпускниками нашего института разных лет.

В активе Новосибирского юридического института много исследований и наработок в области современных проблем юридической науки. В составе образовательного блока НЮИ(ф)ТГУ сформировано и развивается несколько научных школ, посвященных правовым технологиям, дипломатическому праву, уголовно-правовым методам борьбы с экономической преступностью. Библиотечно-информационный комплекс института содержит богатый книжный фонд и медиаресурсы по юриспруденции, политике, экономике и философии. Автоматизация библиотечных ресурсов построена на основе специального программного обеспечения Virtua.

Что касается материально-технической базы института, то на протяжении последних лет она полностью поставлена на инновационную основу и постоянно корректируется, пополняется и обновляется. Учебные аудитории оснащены мультимедийными проекторами и интерактивными дисками. Современный компьютерный центр включает три терминальных класса. Криминалистическая лаборатория института оборудована самыми современными средствами. Например, автоматизированной дактилоскопической информационно-поисковой системой "Папилон". Она позволяет идентифицировать личность по папиллярным узорам. Подобного оборудования нет ни в одном другом вузе Новосибирска. С ним студенты не только осваивают азы будущей работы, но и постигают суть процессов, лежащих в ее основе. Неслучайно в этой связи то, что Новосибирский юридический институт стал единственным в городе вузом, успешно прошедшим общественную аккредитацию, проводимую под эгидой Ассоциации юристов России.

Безусловно, нам нужно многое сделать в предстоящие годы. Однако я убеждена в том, что все происходящее в нашем институте сегодня имеет потенциал и возможность влиять на дальнейшее развитие российского общества. Я приглашаю всех желающих формировать наше общее будущее вместе с нами.