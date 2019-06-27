В каждом сибирском регионе есть предприятия, накопившие долги по зарплате своим работникам. Ситуация осложняется тем, что основная часть задолженности приходится на организации, находящиеся в процедуре банкротства.

В каждом сибирском регионе есть предприятия, накопившие долги по зарплате своим работникам. Ситуация осложняется тем, что основная часть задолженности приходится на организации, находящиеся в процедуре банкротства.

Как отметил на совещании в Новосибирске полномочный представитель президента России в СФО Сергея Меняйло, ликвидацию долгов по зарплате нужно рассматривать в контексте реализации нацпроектов, направленных на повышение благосостояния россиян. Не решив эту проблему, региональным властям придется отчитываться и за невыполнение масштабных задач.

Сегодня учет задолженности ведется по двум направлениям. Прежде всего это данные, собираемые Росстатом. Но, во-первых, они отражают состояние дел на определенный период, во-вторых, учитывают лишь те организации, которые предоставили сведения, а в-третьих, не касаются малых предприятий. Другое дело - оперативная информация, предоставляемая прокуратурой, инспекциями труда и другими профильными ведомствами.

- Сумма реальной задолженности многократно выше данных официальной статистики, - подчеркивает заместитель начальника управления генпрокуратуры России по СФО Галина Череватенко. - Например, в Новосибирской области на конец мая официальный размер задолженности составлял 70,2 миллиона рублей. Между тем прокурорами установлены работодатели, не являющиеся респондентами статистического наблюдения или уклоняющиеся от него, с суммарным долгом в 400 миллионов рублей. И такая ситуация - почти в каждом регионе.

В то же время, как отмечает Сергей Меняйло, в ряде субъектов федерации для отчетности предпочитают использовать именно статистику, выдавая "красивые цифры" за реальное положение дел. А ведь почти в каждом регионе сегодня есть крупные должники.

- Проблема невыплаты зарплаты сосредоточена в основном во внебюджетной сфере, и если на действующих предприятиях ее удается решать, то с предприятиями-банкротами ситуация намного сложнее, - отметил полпред. - Примерно треть должников в СФО находится в той или иной стадии банкротства, и на них приходится шестьдесят процентов общего долга. А ведь эти процедуры могут длиться годами, как, например, в случае с компанией "Иркутскнефтегазстрой", волейбольным клубом "Омичка" или новосибирским заводом "Сибсельмаш". И нередко руководители предприятий идут к банкротству намерено, используя процедуру в схемах ухода от ответственности или для личного обогащения.

Как сообщил первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, на особом контроле в регионе находится шесть организаций с задолженностью в каж-дой свыше пятнадцати миллионов рублей. На их долю приходится 69 процентов всей суммы долга. Более того, в различных стадиях банкротства отмечено еще 34 организации с суммарным долгом в 216 миллионов рублей.

- Крупнейшим должником остается транспортная компания "Ратэк", зарегистрированная в Новосибирске, но открывшая боле сотни филиалов по всей стране. Ее бывший руководитель находится под домашним арестом и обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса - о превышении полномочий и невыплате зарплаты. Его имущество арестовано, - пояснил Юрий Петухов, отметив, что вновь назначенный конкурсный управляющий установил факт преднамеренного банкротства организации.

Долг "Ратэка" по зарплате перед 1,6 тысячи бывших работников составляет 77,7 миллиона рублей. Когда будет найден выход из этой ситуации, пока неясно. Ведь и с относительно небольшими долгами рассчитаться порой непросто. Пример - еще одно новосибирское предприятие "Сибнефтегеофизика". По словам министра труда и соцразвития области Ярослава Фролова, основная задолженность перед работниками была сокращена с 3,2 до 2,3 миллиона рублей. Но оставшуюся часть выплатить не удается, так как региональные власти не могут составить перечень лиц, которым эти деньги причитаются. К 1 августа долги, если реквизиты работников не будут уточнены, попросту спишут.

- Думаю, если бы мы подняли этот вопрос через три-четыре месяца, ответ был бы тот же: "уточняем реквизиты", - отчитал представителей областного правительства Сергей Меняйло. - Вы говорили, что рассчитаетесь со всеми к концу прошлого года, но не сделали этого до сих пор. Надо найти людей и выплатить долг либо списать суммы. Так или иначе, проблему нужно решать, а не откладывать постоянно. В целом регионам за эту работу ставлю "неуд".

В Иркутской области самым давним должником остается компания-банкрот "Иркутскнефтегазстрой", которая до сих пор не выплатила сотрудникам 54 миллиона рублей. Притом что задолженность в 132 миллиона была сформирована еще осенью 2014 года.

- Проведена инвентаризация имущества на сумму 41,8 миллиона рублей, задолженность будет гаситься за счет средств от реализации активов. Но проблема в том, что восемьдесят процентов поступлений сразу переходит Россельхозбанку как залоговому кредитору, плюс налоги и иные выплаты. Только пятнадцать процентов полученных сумм идет на ликвидацию задолженности перед людьми, - объяснила зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Сейчас в Иркутске начался судебный процесс по оспариванию сделок и взысканию ста миллионов рублей с бывшего руководителя компании-банкрота. Но даже если удастся отсудить деньги, то сказать с уверенностью, что они пойдут на счета работников, нельзя. Вероятно, такую проблему, которая часто возникает при процедуре банкротства, поможет решить инициатива Федеральной службы по труду и занятости.

- Погашение задолженности перед кредиторами осуществляется не по мере поступления денежных средств в рамках процедуры банкротства, а после формирования всей конкурс-ной массы и ее реализации, - отметил глава ведомства Михаил Иванков. - Мы предлагаем не включать долги по зарплате в кредиторскую задолженность, а переводить их в формат текущей задолженности.

Чиновник назвал еще одну проблему: субсидиарная ответственность собственников и учредителей наступает после завершения всех процедур, связанных с инвентаризаций задолженностей и имущества. Как правило, они растягиваются на годы, а за это время и собственники успевают уехать из страны, и если удается найти какое-то их имущество, его уже недостаточно для погашения долгов по зарплате.

В основном проблема невыплаты зарплат касается внебюджетной сферы. Однако среди должников есть предприятия, учрежденные госорганами или муниципалитетами. Например, десяток МУПов в Хакасии накопил общий долг примерно в пять миллионов рублей перед 151 работником.

Семь таких организаций в Омской области - это предприятия сельского хозяйства, ЖКХ, учебный комбинат и фармацевтическая фабрика. Как заверил министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов, организации ЖКХ рассчитаются с сотрудниками до 1 сентября этого года. А вот фармацевтическая фабрика перешла в разряд проблемных должников. Ее активов более чем достаточно для погашения долга, но новый конкурсный управляющий предприятия еще не утвержден, а торги, проведенные прежним, отменены.

Словом, несмотря на усилия контролирующих органов и местных властей, тысячи людей так и не получили свои кровные. Ситуацию не могут изменить ни административные, ни уголовные дела. Как отметил Михаил Иванков, СФО - далеко не самый проблемный в этом плане макрорегион, но это едва ли утешит семьи работников, оставшихся без зарплаты.