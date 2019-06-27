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27.06.2019 12:20
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кукольный фестиваль в Омске собрал рекордное число конкурсантов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
VI Международный фестиваль театров кукол "В гостях у "Арлекина" в Омске определился с составом участников. На этот раз зрителям покажут лучшие спектакли 19 театров из 14-ти стран.
Фото: Владимир Казионов Фото: Владимир Казионов
Фото: Владимир Казионов
Фото: Диана Титенко
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Впервые региональный кукольный фестиваль поддержало Министерство культуры России, и благодаря этому бюджет форума вырос более чем в полтора раза.

- Впервые учредителем премии оргкомитета фестиваля "За вклад в развитие театра кукол" стал Международный союз UNIMA, - сообщила "РГ" завлит театра "Арлекин" Вероника Берман. - Это подчеркивает возросший статус омского фестиваля.

Афиша представлена спектаклями десяти стран. В этом году подано рекордное число заявок - более семидесяти (на четверть больше, чем в прошлый раз). В числе самых активных заявителей - кукольные театры Южной Америки. Дело в том, что участник прошлого фестиваля в Омске из Сан-Паулу (Бразилия) не только добавил популярности труппе, но и получил государственную поддержку. И в этом году на радость зрителям вновь едет в гости к "Арлекину".

Всего на фестиваль омичи ждут 19 кукольных коллективов России, Боснии и Герцеговины, Испании, Бразилии, Казахстана, Польши, Сербии, Франции, Финляндии, Японии. Многие едут в Омск не в первый раз. И уже имеют своих поклонников. Свидетельство тому - сотни билетов, выкупленных омичами в первые дни фестивальных продаж.

Все контракты подписаны. В работе еще один - с Шанхайским театром кукол: грандиозная по масштабам постановка требует отдельных церемоний и согласований. Впрочем, уже известно, что состоится она на большой сцене Омского музыкального театра.

Всего в мероприятии будут задействованы площадки сразу трех омских театров. И такое тоже происходит впервые.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной. Европа будет представлена лучшими моноспектаклями. Малышам покажут трехкратного обладателя международного приза зрительских симпатий спектакль "Снеговик, который хотел встретиться с солнцем" (Нуазьель), интриги форуму добавит "Дом оборотней" японского театра "Пополо", "золотомасочные" работы режиссеров-кукольников Питера, Москвы, Иркутска.

Помимо конкурсных постановок фестиваль предполагает мастер-классы, круглые столы, парад, ярмарку, фейерверк.

Форум пройдет в Омске с 24 по 30 сентября. Разместят гостей в только что отреставрированной гостинице на Иртышской набережной. Каждую иностранную делегацию будет сопровождать гид-переводчик. Гостей ждет интересная культурная программа, которую организаторы фестиваля "В гостях у Арлекина" пока держат в секрете.

Культура Театр Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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