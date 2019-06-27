Внедрение новых полимерно-композитных материалов и технологий во многом связано со спецификой отрасли. Одна из основных проблем, с которой сталкиваются сегодня как разработчики, так и предприятия-производители, - это низкий уровень отечественной сырьевой базы. Речь идет как о наполнителях, всевозможных пигментах и технических добавках, так и о самих полимерах, олигомерах, которые используют в технологических цепочках.

Не менее актуальной для отрасли является проблема привлечения потенциальных потребителей новых полимерных и композитных материалов. Это такие сферы как жилищно-коммунальное хозяйство, энергетика, добывающая промышленность. Как показывает практика, они пока не готовы использовать полимеры и композиты, стоимость которых заметно выше традиционных материалов. А все потому, что большинство потребителей пока не имело возможности оценить их эффективность.

Когда мы создавали Алтайский полимерный композитный кластер, костяк которого составляют наукоемкие предприятия наукограда Бийска, то в его стратегии как раз и прописали в качестве основной задачи решение проблем внедрения новых материалов и научных разработок в производство.

Прежде всего подготовили технико-экономическое обоснование для использования композитных материалов в жилищно-коммунальной сфере, энергетике, добыче нефти, угля и других отраслях экономики. Это позволило наглядно показывать потенциальным потребителям, что при изначально более высокой цене композитов можно получать колоссальный экономический эффект благодаря повышенным физико-техническим характеристикам и долговечности этих материалов.

Поэтому наши ученые сегодня, получая патенты на свои разработки, не только готовят технико-экономические обоснования, но и обязательно просчитывают эффективность их использования в производстве.