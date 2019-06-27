Создание Центра нанотехнологий в рамках программы "Академгородок 2.0" должно обеспечить мировой уровень научных исследований, технологий и разработок в области новых материалов (и, как следствие, элементной базы) для микро-, нано-, био- и оптоэлектроники и нанофотоники, СВЧ-электроники, сенсорики, радиационно стойкой и в перспективе квантовой электроники и инфракрасной техники.

Организация научно-исследовательских технологических центров с современным дорогостоящим оборудованием на базе существующих компаний и университетов, действующих по принципам центров коллективного пользования, - это мировая тенденция. В развитых странах Запада такие структуры формируются на корпоративной или университетской площадке, а для России (в частности, СО РАН) более традиционно "выращивать" их на основе академических институтов.

Стоит задача разработки конкурентоспособной высокотехнологичной, импортозамещающей электронной компонентной базы. Это даст возможность проводить заказные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на основе разработок научных организаций, учебных заведений и промышленных предприятий СФО в интересах среднего и крупного бизнеса. Кроме того, будут оказываться технологические и инжиниринговые услуги на современном уровне, особенно в области междисциплинарных исследований, научно-исследовательским организациям, резидентам технопарков и профильным предприятиям - индустриальным партнерам. Таковы наши задумки.

Пока решаются проблемы реализации программы "Академгородок 2.0", ИФП СО РАН получает прорывные результаты в области одноэлектроники, однофотоники, спинтроники, плазмоники, нанолитографии. А самое главное, обеспечивает условия для притяжения высококвалифицированных кадров, в особенности талантливой молодежи, в мир науки и инноваций.