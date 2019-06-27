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27.06.2019 10:01
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые нашли у европейцев "ген ожирения"

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ) установили, что гаплотипы гена FTO у европеоидов связаны с высоким риском ожирения, тогда как азиатам они, наоборот, обеспечивают худобу.

Биоинформатики ИЦиГ рассматривали 18 популяций по всему миру - африканских, китайских, европейских.

Выяснилось, что они сильно отличаются друг от друга по частоте этого гаплотипа риска. Причем, как замечает старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека ИЦиГ СО РАН Владимир Бабенко, аллель (различные формы одного и того же гена) "ожирения" наблюдается только у европейцев.

Фото: iStock
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- В предковой африканской популяции его частота была маленькой, практически на нуле, но за какие-то 100 тысяч лет он закрепился на уровне 33 процентов. Такое "бешеное" по эволюционном меркам распространение аллеля говорит о том, что это было выгодно. Европейской популяции нужен был жир - вероятно, для того чтобы не замерзнуть и перезимовать в суровых условиях при ограниченном питании, - приводит комментарий ученого издание СО РАН "Наука в Сибири".

Генетики называют подобную скоростную эволюцию инверсией или позитивным отбором. Например, в Сибири крупный человек всегда считался здоровым. Распределение различных гаплотипов в африканской популяции оказалось достаточно равномерным, а у представителей китайской расы закрепился абсолютно здоровый "тощий" гаплотип - он встречается в более 70 процентах случаев.

По мнению ученых, гаплотип риска FTO еще не гарантирует, что человек будет страдать ожирением. Организм может запустить компенсаторные механизмы, которые нивелируют этот эффект. Однако всегда существует опасность, что с возрастом истинный характер FTO проявится.

В Институте цитологии и генетики планируют продолжить исследования с целью найти способы побороть проблему ожирения. Еще одно возможное применение результатов, полученных новосибирскими учеными, связано с космосом. Сейчас во всем мире ищут способ, как безопасно вводить человека в анабиоз. Это необходимо, чтобы отправить его в длительное космическое путешествие, например, на Марс. Белый жир тесно связан с механизмами анабиоза, иначе говоря - спячкой, в которую впадают многие животные в зимний период.

То, что ген FTO связан с избыточной массой тела, известно как минимум с 2007 года. Однако ученые долгое время не могли найти механизм, по которому это происходит. Исследования показали, что сам по себе FTO не вызывает ожирение, но он воздействует на некоторые важные гены, связанные с этой патологией. Результаты исследования сибирских ученых опубликованы в BMC Medical Genomics.

Справка "РГ"

FTO относится к так называемому классу генов домашнего хозяйства - он используется во многих процессах и экспрессируется в широком спектре тканей. Этот ген у млекопитающих остается практически неизменным на протяжении тысячелетий.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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