В Павловском районе Алтайского края 25 июня состоялось торжественное открытие первого в регионе комбината по выпуску плит MDF из древесной биомассы. По мнению ученых и экспертов отрасли, применяемые здесь современные биотехнологии позволили не только создать замкнутый цикл безотходного производства, но и повысить эффективность лесопользования в Алтайском крае.

Комбинат в Павловске стал очередным крупным инвестиционным проектом лесной холдинговой компании "Алтайлес". Для производства готовой продукции здесь используют не сортовое древесное сырье, а отходы - порубочные остатки, щепу, опилки, низкосортную древесину - все то, что раньше оставалось на лесосеках или утилизировалось. Эту биомассу измельчают, сушат, прессуют, превращая в древесное волокно, из которого изготавливают плиты средней плотности, востребованные в строительстве и мебельном производстве.

- В строительство завода компания инвестировала около шести миллиардов рублей, - сообщил генеральный директор ЛХК "Алтайлес" Иван Ключников. - Первую продукцию мы получили еще в апреле. Сейчас на предприятии продолжаются пусконаладочные работы, которые мы планируем завершить к середине июля. Тогда комбинат сможет выйти на проектную мощность - 250 тысяч кубометров плиты в год.

Мощность была рассчитана из объема древесных отходов, которые производят лесные предприятия холдинга. Щепа поступает с лесопильных комбинатов в Рубцовске и Камне-на-Оби, низкосортная древесина - с лесозаготовительных предприятий компании. "Сырья хватит, чтобы увеличить мощность до 300 тысяч кубометров в год. В перспективе мы планируем углублять переработку, освоив ламинирование и покраску плит", - поделился планами Иван Ключников.

Древесные отходы на Павловском ДОК используют не только как сырье для основного производства, но и в качестве биотоплива. Собственный энергоцентр на 72 МВт вырабатывает достаточно тепла для нагревания пресса, производства пара и обогрева цехов. "Таким образом, благодаря запуску Павловского комбината цикл производства древесины в регионе стал полностью замкнутым - от заготовки до глубокой переработки", - отметил зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Экономический эффект от внедрения биотехнологий и биоэнергетики очевиден: низкая себестоимость готовой продукции позволяет ей быть весьма конкурентоспособной не только на российском, но и на зарубежном рынке. Плиты MDF и HDF под брендом "АлтайДекор" компания планирует поставлять по всей России и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Социальный эффект тоже понятен: новый деревообрабатывающий комбинат в Павловске - это двести рабочих мест, строительство поселка для сотрудников, налоговые отчисления и участие крупного инвестора в социальных проектах муниципалитета. "Для района это шаг к стабильности, сокращению безработицы и промышленному лидерству среди сельских территорий края", - подтвердил глава Павловского района Антон Воронов.

В чем же экологический эффект от реализации этого проекта? По словам министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимира Попрядухина, переработка низкосортного сырья значительно уменьшит пожароопасную и улучшит санитарную обстановку в лесах. Ведь раньше древесные отходы оставались на лесосеках, что повышало опасность распространения вредителей и болезней, создавало угрозу возникновения пожаров.

Кроме того, ученые считают, что внедрение биотехнологий и организация безотходного производства позволит постепенно перейти от экстенсивной к интенсивной системе лесопользования.

- В Алтайском крае сделали важный шаг на пути к интенсификации - запустили завод по производству плит из низкосортной древесины и древесных отходов, - говорит директор Института леса им. В. Н. Сукачева (Красноярск), профессор Александр Онучин. - Вторым шагом должно стать ведение интенсивного лесопользования. Нужно определить участки с самым высоким приростом лесных насаждений и на них благодаря внесению удобрений и своевременному изреживанию в два раза быстрее получать спелые растения, пригодные для дальнейшей переработки.

Александр Онучин уверен, что на таких плантациях, которые в Сибири могут занимать всего десять-пятнадцать процентов лесного фонда, реально получать до пятидесяти-шестидесяти процентов всей промышленной древесины. "Интенсивные лесные плантации можно создавать и в ленточных борах", - подчеркнул он.

Мнение

Михаил Ключников, президент Союза организаций лесной отрасли Алтайского края "Алтайлес":

Переход на интенсивную систему лесопользования тормозит несовершенство лесного законодательства. Мы могли бы выращивать в два-три раза больше леса, но вместо этого "закрываем леса", тем самым обрекая их на медленную гибель. Сегодня нужна консолидация общества и власти в выстраивании государственной лесной политики.

Справка

Павловский ДОК - один из крупнейших комбинатов Сибири и Дальнего Востока по производству плит MDF. По оснащенности это одно из самых передовых предприятий в отрасли - отдельным узлам и механизмам, внедренным на комбинате, нет аналогов в мире.